اسماعیل جبله در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین مرحله اردوی انتخابی تیم‌های ملی کاراته نوجوانان و جوانان از دوم اردیبهشت در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز می‌شود که سه گلستانی در رده نوجوانان و چهار گلستانی در رده جوانان به این اردو دعوت شدند.

وی افزود: محمد شکی در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم و ایمان برزعلی و ارمیا عباسی در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم به اردوی تیم ملی کاراته نوجوانان و حسین ریواز در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم، مرتضی دیلم در وزن منهای ۶۱ کیلوگرم، محمدعلی مرادزاده در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم و علی اکبر قرغی در وزن منهای ۷۶ کیلوگرم به اردوی تیم ملی کاراته جوانان دعوت شدند.

جبله تصریح کرد: رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کاراته نوجوانان و جوانان، طی دو روز برگزار می‌شود تا در هر وزن یک نفر به مرحله نهایی راه پیدا کند.

وی ادامه داد: مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۷ به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود و تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان کشورمان در این رقابت‌ها با دو ورزشکار در هز وزن شرکت خواهد کرد.