به گزارش خبرنگار مهر، امید قادری امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران جدید و قدیم حراست بهزیستی استان کرمانشاه و تودیع معاون پشتیبانی این اداره کل، اظهار داشت: برطرف کردن مشکلات و آسیب های اجتماعی به یک مدیریت جهادی نیاز دارد.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه کرمانشاه جزو استان‌های محروم کشور است، گفت: این مسئله می طلبد که اقدامات عملیاتی سازنده در استان انجام گیرد.

قادری به نقش مهم و محوری سازمان بهزیستی در ایجاد امنیت اجتماعی جامعه اشاره کرد و افزود: برای سازمان بهزیستی افتخاری است که به محرومان خدمت می کند.

وی گفت: سازمان بهزیستی نقشی مهم در کارگروه تقسیم کار ملی دارد و در ۱۸ کارگروه این طرح جزو سازمان هایی است که در ۱۴ کارگروه شرکت دارد.

در پایان، از زحمات سعید کریمی خو قدردانی و اردشیر فتحی به عنوان مدیر جدید حراست بهزیستی استان کرمانشاه معرفی شد.