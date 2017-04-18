المپیاد ورزشی گلستان فرصتی برای کشف استعدادهاست

آرش خرمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برگزاری المپیاد ورزشی گلستان ایده بسیار خوبی بود که برای دومین سال پیاپی در استان اجرا میشود و موجب کشف استعدادهای جدید خواهد شد.
وی افزود: استعدادهای ورزشی بسیار خوبی در روستاهای دور افتاده گلستان نهفتهاند و امیدواریم این رقابتها فرصتی برای معرفی آنها به ورزش استان و رسیدن به تیمهای ملی باشد.
بازیکن گلستانی تیم ملی والیبال نشسته که به همراه این تیم مدال طلای پارالمپیک ریو را کسب کرد با اشاره به شرایط حال حاضر تیم ملی گفت: اردوهای تیم ملی والیبال نشسته از ۱۸ اردیبهشت در تهران آغاز میشود تا برای رقابتهای قهرمانی آسیا که خردادماه در چین برگزار میشود، آماده شویم.
خرمالی تصریح کرد: رقابتهای قهرمانی آسیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده زیرا انتخابی رقابتهای جهانی محسوب میشود و ما مانند همیشه برای قهرمانی در این مسابقات شرکت خواهیم کرد.
وی در خصوص شرایط مالی خود گفت: خوشبختانه اکنون با توجه به جوایزی که دریافت کردیم از شرایط مالی راضی هستم.
نظر شما