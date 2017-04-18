همایش جوانان در ۳۱ استان با حضور وزرای کابینه/ نگران هزینه نباشید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدتها توقف برگزاری ستاد امور جوانان در استان کرمانشاه، این نشست عصر امروز و در آستانه انتخابات برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان کرمانشاه با اشاره به دلیل برگزار نشدن جلسات این ستاد تاکنون گفت: اگر بخواهیم تمام کارگروه ها و شوراهای تخصصی استانداری را برگزار کنیم هیچ مدیری نمی‌تواند در محل کار خود حاضر باشد و ما نیز به هیچ کار دیگری نخواهیم رسید.

اسدالله رازانی گفت: البته نه اینکه دلیل برگزار نشدن ستاد ساماندهی امور جوانان این موضوعی باشد که عرض کردم اما یک سرکشی و گریز از مرکزی از سوی اداره کل ورزش و امور جوانان و یک ناهماهنگی بین این اداره کل با حوزه مشاوره امور جوانان استانداری کرمانشاه وجود داشت که تمایلی برای این برگزاری این جلسات دیده نمی‌شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش در بر ضرورت تهیه یک گزارش اولیه بر اساس شاخص های موجود از وضعیت جوانان تاکید کرد.

برگزاری یک نشست سراسری در آستانه انتخابات با حضور وزرای دولت

به گزارش مهر، یکی از حواشی جلسه ستاد امور جوانان استان کرمانشاه خبری بود که مدیرکل ورزش و جوانان این استان آن را اعلام کرد.

ارسلان حسینی در این نشست اظهار داشت: روز ۱۷ اردیبهشت ماه به مناسبت روز جوان و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام قرار است در سراسر کشور جشنواره سنگینی با حضور ۵۰۰۰ نفر جوان از استانها برگزار شود.

وی افزود: در این نشست که با محوریت حساس کردن جامعه در خصوص نشاط و تغییر نگرش جوانان درباره نشاط و تشکیل کمپین های متعدد در شبکه های اجتماعی برگزار خواهد شد، از هر استان یک وزیر از کابینه حاضر می‌شود و سخنرانی خواهد کرد که شخص رئیس جمهور هم روی این موضوع تاکید کرده است.

مدیر کل ورزش و جوانان کرمانشاه گفت: این برنامه بسیار سنگین است هیچ نگرانی اما در خصوص منابع مالی این برنامه هیچ نگرانی وجود ندارد!

بیان این خبر از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با توجه به برگزاری این مراسم در حدود یک هفته مانده تا انتخابات ریاست جمهوری در شبکه های اجتماعی و رسانه ها با انتقادات زیادی مواجه شده است.