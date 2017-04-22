به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که برخی از فدراسیون های ورزشی از همان روزهای ابتدای سال با هیاهوی بسیار تقویم داخلی و خارجی خود را در حوزه های مختلف دنبال می کنند فدراسیون دوچرخه سواری نیز با مهیا کردن زمینه برگزاری لیگ کوهستان استارت برنامه های ملی پوشان خود را با برگزاری اردوی رکابزنان این رشته برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا خواهد زد. لیگ و اردوی کوهستان اولین برنامه رسمی فدراسیون در سال ۹۶ می باشد.

دانشور به تمرینات می رسد

خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت محمد دانشور رکابزن طلایی کشورمان در بازیهای آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا، گفت: دانشور در زندگی شخصی اش دچار آسیب دیدگی از ناحیه دست و انگشت شده و جراحی شد. امیدواریم مشکلی برای تمرینات و برنامه های وی در آینده پیش نیاید.

وی افزود: در حال حاضر رکابزنان سرعتی تمرینات هوازی را انجام می دهند و کار و تمرین با وزنه ندارند. با این شرایط مشکل پیش آمده مسئله ای بر سر راه تمرینات هوازی دانشور بوجود نمی آورد. البته اگر این مسئله نزدیک مسابقات و تمرینات سنگین بود قطعا کار سخت می شد.

دنبال خوشرنگ‌تر کردن مدال کوهستان هستیم

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در پاسخ به این سوال که تمرینات و اردوهای تیم های ملی از چه زمانی آغاز می شود، گفت: ان‌شالله از هفته آینده تمرینات بخش سرعت در تهران و پیست آزادی استارت می خورد. اما در بخش کوهستان برنامه تمرینی رکابزنان با حضور سرمربی خارجی شان از ابتدای اردبیهشت ماه در شهرستان بهشهر مازندران آغاز می شود.

وی در همین خصوص ادامه داد: قرار است رکابزنان کوهستان اواسط اردیبهشت ماه در مسابقات قهرمانی آسیای چین حاضر شوند. رشته کوهستان چند سالی است رونق خوبی گرفته و زحمات خوبی در این چند سال برای این رشته کشیده شده و ما به مدال نزدیک شده ایم. اولین مدال برنز آسیا در رده سنی بزرگسالان در راستای همین برنامه ریزی ها و تمرینات سال گذشته بدست آمد اما امیدواریم بتوانیم با توجه به تمرینات و برنامه های صورت گرفته در رقابتهای امسال این مدال را خوشرنگ تر کرده یا تعدادش را بیشتر کنیم.

قمری تصریح کرد: این تنها اردوی رکابزنان کوهستان نیست. این تمرینات از سال گذشته استارت خورده و در تمام سال برنامه های متنوع تمرینی و رقابتی زیادی برگزار شده است. حتی رکابزنان کوهستان تا آخرین روز سال ۹۵ نیز در اردو حاضر بودند. یک وقفه ای بین تمرینات برای برگزاری مرحله دوم لیگ کوهستان در قزوین داشتیم که این رقابتها نیز هفته گذشته برگزار شد.

وی ادامه داد: ما روز شنبه با کادر فنی و مربی خارجی این رشته جلسه هماهنگی داشتیم. در راستای مصوبات این جلسه «پریموث» مربی خارجی تیم کوهستان هم اکنون در شهرستان بهشهر است تا مسیر تمرینات و محل اردوها را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت در یکی دو روز آینده رکابزنان نیز به این شهر عزیمت کنند.

فعلا با گزینه مربیان داخلی همکاری می کنیم

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به این سوال که فدراسیون در راستای تقویت کادر فنی تیم های ملی چه برنامه ریزی انجام داده است، گفت: ما در حال بررسی رزومه چند مربی در بخش نیمه استقامت و استقامت هستیم. البته قصد داریم در بخش سرعتی ها نیز یک مربی خارجی را به کار بگیریم. فعلا با گزینه های داخلی کار را شروع می کنیم اما نزدیک رقابتهای مهم یا اردوهای خارج از کشور تلاش می کنیم تا از بهترین مربیان خارجی و ظرفیت آنها برای آنالیز رقابتها و کارهای تکنیکی استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این سوال مهر که برخی از منتقدین معتقدند فدراسیون دوچرخه سواری سال پرکاری را پیش رو دارد اما با گذشت یک ماه از سال جدید همچنان چراغ خاموش فعالیت خود را دنبال کرده است، نیز خاطرنشان کرد: این طور نیست. ۱۵ روز فروردین ماه به نوعی در تعطیلات سال نو قرار داشتیم با این حال برخی جلسات و هماهنگی ها صورت گرفت. در حقیقت بیش از ۱۰ روز کاری از سال گذشته است. در این مدت جلسات کادر فنی و کمیته فنی فدراسیون برگزار شده و در خصوص وضعیت مربیان و تیم های ملی بحث شده و برنامه های آنها مدون گردیده است.

انتقادات منصفانه نیست!

قمری تاکید کرد: اولویت ما در این ماه رشته کوهستان است که لیگ آن در هفته گذشته برگزار شد و اردوهای آن از چند روز آینده از سر گرفته می شود. گفتن این حرفها و انتقادات صحبت های جالبی نیست. ما برای اجرای هر برنامه ای همه مسائل را در نظر می گیریم. ما تا روزهای آخر سال اردوهای سنگینی در بخش کوهستان داشتیم. رکابزنان جاده و پیست ما در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردند . ما نمی توانستیم به این روند ادامه دهیم و باید یک فرصت بازسازی به دوچرخه سواران می دادیم تا خود را برای مراحل بعد آماده کنند. کسانی که این طور انتقاد می کنند یا رشته دوچرخه سواری را نمی دانند یا مغرضانه عمل می کنند!

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری پیرامون مسئله باشگاه پیشگامان و اینکه سرانجام مشکل این باشگاه چه شد؟ نیز گفت: مشکل باشگاه مربوط به خودش بوده است چرا که رکابزن باشگاهی آنها دوپینگ کرده بود. اگر محرومیت یک ماهه این باشگاه تمام شود مشکلی برای حضور در مسابقات و تورهای خارجی ندارند.

با مبارزه دوپینگ کمترین خطا را شاهد خواهیم بود

قمری در خصوص برنامه هایی که پیش از این در مجمع انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری برای مبارزه با دوپینگ قول داده بود، گفت: ما از ابتدای سال بدون وقفه جلسات متعددی را در بحث دوپینگ برگزار کرده ایم در این جلسات در خصوص حوزه های لیگ و سازمان لیگ، تیم های ملی بحث و گفتگو کردیم. یکی از شعارهایی که در مجمع داشتم بحث مبارزه با دوپینگ بود. ما در بحث مبارزه با دوپینگ در حال انجام کارهای زیربنایی هستیم. قرار است برای هر ورزشکار از رکابزنان ملی پوش گرفته تا باشگاهی و تیم های قاره‌ای بین المللی مان پرونده بیولوژیکی داشته باشیم. این برنامه ها زیر نظر مشاور ضد دوپینگ فدراسیون با اهمیت ویژه ای دنبال می شود تا بتوانیم شرایط را طوری مهیا کنیم که در آینده شاهد کمترین خطا در دوپینگ باشیم به خصوص در بخش تیم های باشگاهی مان.

کارها سرعت بخشیده شده است

وی با بیان اینکه در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی اش، سرعت بخشیدن ۳۰ تا ۴۰ درصد کارها و امور فدراسیون بوده است نیز خاطرنشان کرد: ما در این مدت تغییراتی را در کادر اداری فدراسیون داشته ایم تا بتوانیم از نفرات قویتری در بخش های مختلف استفاده کنیم. در کنار آن جلساتی را برای جذب اسپانسر در حوزه اداری و فنی داشته ایم.

کادر فنی تیم های ملی را تقویت می کنیم

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری تصریح کرد: نشست اتاق فکر فدراسیون را روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه پیش رو داریم. در کنار آن دنبال تقویت کادر فنی تیم های ملی هستیم. البته ما تغییری در کادر فنی اصلی نداریم اما نفراتی را برای تقویت کادر فنی به کار خواهیم گرفت.