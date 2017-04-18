خیاط خانه ارتش به مجموعه فرهنگی ورزشی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی با اعلام این مطلب افزود: در بخشی از زمین خیاط خانه سابق ارتش به مساحت ۲ هزار مترمربع برنامه ریزی شده تا مجموعه ورزشی چندمنظوره و در چندین طبقه با امکانات ویژه و استانداردهای روز دنیا احداث شود.

وی با اشاره به اینکه عملیات احداث این مجموعه فرهنگی ورزشی در شش ماه ابتدای سال آغاز خواهد شد، تصریح کرد: افزایش سرانه ورزشی و فضای سبز این منطقه با هدف بالا بردن سطح رضایتمندی و رفاه شهروندان از جمله اولویت هایی است که در راس اقدامات این منطقه قرار گرفته است.

شهردار منطقه ۷ در ادامه به دیگر مجموعه های ورزشی در حال احداث سطح منطقه اشاره کرد و گفت: احداث مجموعه ورزشی شهید توکلی و سوله های ورزشی مرودشت با امکانات ورزشی متنوع با هدف توزیع عادلانه امکانات اجتماعی و رفاهی در سطح منطقه به ویژه محلات کم برخوردار با ایجاد ظرفیتهای ورزشی جدید ضمن افزایش سرانه ورزشی منطقه، باعث ایجاد شادابی و تندرستی در ساکنین این بخش از منطقه می شود .

وی با اشاره به احداث شصتمین بوستان منطقه در خیابان اجاره دار، یادآور شد: برای رفاه حال شهروندان این بوستان به آبنما، زمین بازی کودکان، پایه چراغ و مبلمان شهری تجهیز خواهد شد.

شهردار منطقه۷ تصریح کرد: اجرای طرح های متنوع و مختلف در حوزه ارتقا زیباسازی و افزایش سرانه فضای سبز از جمله برنامه های مهم شهرداری منطقه برای جلب رضایت شهروندان است.