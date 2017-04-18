  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۲۲:۱۶

خیاط خانه ارتش به مجموعه فرهنگی ورزشی می شود

خیاط خانه ارتش به مجموعه فرهنگی ورزشی می شود

شهردار منطقه هفت از احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهید سید مهدی حسینی در بخشی از زمین خیاط خانه ارتش با هدف با لا بردن سرانه ورزشی و فضای سبز منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی با اعلام این مطلب افزود: در بخشی از زمین خیاط خانه سابق ارتش به مساحت ۲ هزار مترمربع برنامه ریزی شده تا مجموعه ورزشی چندمنظوره و در چندین طبقه با امکانات ویژه و استانداردهای روز دنیا احداث شود.

وی با اشاره به اینکه عملیات احداث این مجموعه فرهنگی ورزشی در شش ماه  ابتدای سال آغاز خواهد شد، تصریح کرد: افزایش سرانه ورزشی و فضای سبز این منطقه با هدف بالا بردن سطح رضایتمندی و رفاه شهروندان از جمله اولویت هایی است که در راس اقدامات این منطقه قرار گرفته است.

شهردار منطقه ۷ در ادامه به دیگر مجموعه های ورزشی در حال احداث سطح منطقه اشاره کرد و گفت: احداث مجموعه ورزشی شهید توکلی و سوله های ورزشی مرودشت با امکانات ورزشی متنوع با هدف توزیع عادلانه امکانات اجتماعی و رفاهی در سطح منطقه به ویژه محلات کم برخوردار با ایجاد ظرفیتهای ورزشی جدید ضمن افزایش سرانه ورزشی منطقه، باعث ایجاد شادابی و تندرستی در ساکنین این بخش از منطقه می شود .

وی با اشاره به احداث شصتمین بوستان منطقه در خیابان اجاره دار، یادآور شد: برای رفاه حال شهروندان این بوستان به آبنما، زمین بازی کودکان، پایه چراغ و مبلمان شهری تجهیز خواهد شد.
شهردار منطقه۷ تصریح کرد: اجرای طرح های متنوع و مختلف در حوزه ارتقا زیباسازی و افزایش سرانه فضای سبز از جمله برنامه های مهم شهرداری منطقه برای جلب رضایت شهروندان است.

کد مطلب 3956726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها