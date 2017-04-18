اخراج روسای آموزش وپرورش شهرستان هایی که تنبیه بدنی درآنجا رخ دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر سه شنبه در اولین جلشه شورای آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه شورای آموزش و پرورش به صورت مرتب در دولت تدبیر و امید در استان کرمان تشکیل شده است، اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش کارنامه خوبی در سطح استان کرمان از خود برجایی گذاشته است.

وی افزود: یکی از اقدامات بسیار خوب دولت که مجلس شورای اسلامی آن را تایید کرد ماده ۲۷ واگذاری ساختمان های نیمه دولتی و دولتی و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی است؛ بر این اساس قانونگذار دست مدیران دولتی را باز گذاشته و می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

واگذاری ۱۳۰۰ پروژه نیمه تمام به بخش خصوصی

رزم حسینی عنوان کرد: استان کرمان خوشبختانه بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه تمام دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده و بیشتر این پروژه ها در بخش آب و فاضلاب، گردشگری و اداره کل ارشاد اسلامی است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی فرصت خوبی برای دستگاه های دولتی است، بیان داشت: هر چه بتوانیم تصدی گری دولت در بخش های مختلف را کاهش دهیم و این امر را به مردم واگذار کنیم به نفع دولت است و این از سیاست های نظام جمهوری اسلامی است.

مدیرآموزش و پرورش رودبار جنوب از کار برکنار شد

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در نظام آموزش و پرورش کشور تصویب شده تنبیه بدنی ممنوع است، گفت: مورد خاصی تنبیه در استان کرمان و در کشور وجود دارد.

رزم حسینی با بیان اینکه رسانه ها و شبکه های مجازی مسئولیت پذیر مسئله تنبیه دانش آموزان رودباری را به خوبی انعکاس دادند، افزود: بلافاصله بعد از اینکه از این مسئله مطلع شدیم مدیرکل بازرسی استانداری و مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با حضور در محل به مسئله تنبیه بدنی دانش آموز رسیدگی کردند.

استاندار کرمان تاکید کرد: با توجه به اینکه سه مورد تنبیه بدنی در رودبار جنوب رخ داد مدیرآموزش و پرورش رودبار از کار برکنار شد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط امروز دیگر کسی تنبیه بدنی را نمی پذیرد، عنوان کرد: آموزش و پرورش باید مجددا یک بخش نامه جدید به تمام نقاط استان ارسال و یادآوری کند، چنانچه تنبیه بدنی به هر دلیلی صورت گیرد مجازات سختی طبق قانون برای تنبیه کننده در نظر خواهد گرفت.

استاندار کرمان گفت: مدیران مدارس و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها که این موارد در شهرهای آنها پیش بیاید از کار برکنار می شوند و باید جوابگویی این اتفاق باشند.

عدالت و انصاف در انتخاب معلم نمونه رعایت شود

رزم حسینی ضمن تبریک هفته معلم گفت: باید هفته معلم را به شکل واقعی گرامی بداریم و برگزاری جلسات کسل آور و خسته کننده و بعضاً تشریفاتی به معنای گرامیداشت روز معلم نیست.

وی ادامه داد: در ارتباط با انتخاب معلم نمونه عدالت و انصاف رعایت شود و به کسی ظلم نشود و افراد شایسته و نمونه بر اساس فرآیند قانونی و درست انتخاب شوند.

وی با اشاره به اینکه خدمات دولت را باید واقعه بینانه و بر اساس آمار به مردم اطلاع دهیم، افزود: در استان کرمان کارنامه خوبی داریم و باید اطلاع رسانی کنیم و این حق مردم است که بدانند.

استاندار کرمان بیان داشت: باید یک برنامه ریزی خوبی برای اوقات فراغت دانش آموزان صورت گیرد.

رزم حسینی بیان کرد: طی ۹ ماه سال ۹۵ نزدیک به ۳۶ هزار نفر گردشگر خارجی به استان کرمان سفر کرده اند.

وی گفت: مراکزی که در اختیار آموزش و پرورش چه به صورت نیمه تمام و چه تکمیل شده که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند تغییر کاربری داده و واگذار شوند و از این طریق برای آموزش و پرورش درآمدزایی می شود.