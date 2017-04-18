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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۲۲:۲۵

استاندار کرمان عنوان کرد:

اخراج روسای آموزش وپرورش شهرستان هایی که تنبیه بدنی درآنجا رخ دهد

اخراج روسای آموزش وپرورش شهرستان هایی که تنبیه بدنی درآنجا رخ دهد

کرمان-استاندار کرمان با اشاره به تنبیه بدنی دانش آموز رودباری طی چند روز اخیر گفت: مدیران مدارس و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها که این موارد در شهرهای آنها پیش بیاید از کار برکنار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر سه شنبه در اولین جلشه شورای آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه شورای آموزش و پرورش به صورت مرتب در دولت تدبیر و امید در استان کرمان تشکیل شده است، اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش کارنامه خوبی در سطح استان کرمان از خود برجایی گذاشته است.

وی افزود: یکی از اقدامات بسیار خوب دولت که مجلس شورای اسلامی آن را تایید کرد ماده ۲۷ واگذاری ساختمان های نیمه دولتی و دولتی و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی است؛ بر این اساس قانونگذار دست مدیران دولتی را باز گذاشته و می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

واگذاری ۱۳۰۰ پروژه نیمه تمام به بخش خصوصی

رزم حسینی عنوان کرد: استان کرمان خوشبختانه بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه تمام دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده و بیشتر این پروژه ها در بخش  آب و فاضلاب، گردشگری و اداره کل ارشاد اسلامی است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی  فرصت خوبی برای دستگاه های دولتی است، بیان داشت: هر چه بتوانیم تصدی گری دولت در بخش های مختلف را کاهش دهیم و این امر را به مردم واگذار کنیم به نفع دولت است و این از سیاست های نظام جمهوری اسلامی است.

مدیرآموزش و پرورش رودبار جنوب از کار برکنار شد

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در نظام آموزش و پرورش کشور تصویب شده تنبیه بدنی ممنوع است، گفت: مورد خاصی تنبیه در استان کرمان و در کشور وجود دارد.

رزم حسینی با بیان اینکه رسانه ها و شبکه های مجازی مسئولیت پذیر مسئله تنبیه دانش آموزان رودباری را به خوبی انعکاس دادند، افزود: بلافاصله بعد از اینکه از این مسئله مطلع شدیم مدیرکل بازرسی استانداری و مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با حضور در محل به مسئله تنبیه بدنی دانش آموز رسیدگی کردند.

استاندار کرمان تاکید کرد: با توجه به اینکه سه مورد تنبیه بدنی در رودبار جنوب رخ داد مدیرآموزش و پرورش رودبار از کار برکنار شد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط امروز دیگر کسی تنبیه بدنی را نمی پذیرد، عنوان کرد: آموزش و پرورش باید مجددا یک بخش نامه جدید به تمام نقاط استان ارسال و یادآوری کند، چنانچه تنبیه بدنی به هر دلیلی صورت گیرد مجازات سختی طبق قانون برای تنبیه کننده در نظر خواهد گرفت.

استاندار کرمان گفت: مدیران مدارس و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها که این موارد در شهرهای آنها پیش بیاید از کار برکنار می شوند و باید جوابگویی این اتفاق باشند.

عدالت و انصاف در انتخاب معلم نمونه رعایت شود

رزم حسینی ضمن تبریک هفته معلم گفت: باید هفته معلم را به شکل واقعی گرامی بداریم و برگزاری جلسات کسل آور و خسته کننده و بعضاً تشریفاتی به معنای گرامیداشت روز معلم نیست.

وی ادامه داد: در ارتباط با انتخاب معلم نمونه عدالت و انصاف رعایت شود و به کسی ظلم نشود و افراد شایسته و نمونه بر اساس فرآیند قانونی و درست انتخاب شوند.

وی با اشاره به اینکه خدمات دولت را باید واقعه بینانه و بر اساس آمار به مردم اطلاع دهیم، افزود: در استان کرمان  کارنامه خوبی  داریم و باید اطلاع رسانی کنیم و این حق مردم است که بدانند.

استاندار کرمان بیان داشت: باید یک برنامه ریزی خوبی برای اوقات فراغت دانش آموزان صورت گیرد.

رزم حسینی بیان کرد: طی ۹ ماه سال ۹۵ نزدیک به ۳۶ هزار نفر گردشگر خارجی به استان کرمان سفر کرده اند.

وی گفت: مراکزی که در اختیار آموزش و پرورش چه به صورت نیمه تمام و چه تکمیل شده که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند تغییر کاربری داده و واگذار شوند و از این طریق برای آموزش و پرورش درآمدزایی می شود.

کد مطلب 3956730

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    نظرات

    • محمود US ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
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      جناب اقای استاندار اگر معلم مورد ضرب و شتم یا اهانت قرار گرفت. جه کسی باید اخراج شود.

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