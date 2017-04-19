کشف بیش از ۶ میلیارد ریال ارز قاچاق در قزوین

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران یگان امداد شهرستان قزوین حین گشت زنی در آزاد راه قزوین- کرج یک دستگاه اتوبوس «اسکانیا» را جهت بازرسی در عوارضی متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: ماموران یگان امداد در بازدید از اتوبوس به یک مسافر مشکوک و در بررسی از کیف همراه وی تعداد یک هزار و ۵۹۹ برگ ۱۰۰ دلاری، ۱۳۰ برگ ۱۰۰، ۵۰، ۲۰، پنج و یک ماناتی آذربایجان، ۶۰ برگ ۵۰ لیری و ۲۰ برگ ۱۰۰ لیری ترکیه کشف و متهم دستگیر شد.

سردار محمودی با اشاره به ارزش شش میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریالی ارز کشف شده تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شد.