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۳۰ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۶

قائم مقام وزیر علوم خبر داد:

ایتالیا هدف ایران در زمینه های علمی و فناوری

ایتالیا هدف ایران در زمینه های علمی و فناوری

قائم مقام بین الملل وزارت علوم گفت: نگاه دوستانه و سوابق تاریخی و توانمندی های کشور ایتالیا موجب شد تا کشور ایتالیا هدف ایران در زمینه های علمی و فناوری قرار گیرد .

به گزار خبرنگار مهر، دکتر حسین سالار آملی امروز در نخستین نشست علم فناوری و نو آوری ایران و ایتالیا که در دانشگاه شهید بهشتی درحال برگزاری است گفت: همکاری های علمی ایران و ایتالیا از پشتوانه قابل قبولی در ابعاد سیاست گذاری کلان برای همکاری علمی و فناوری نوآورانه، ارتباط شرکت های دانش بنیان برخوردار بوده و دارای اهمیت است.

سالار آملی افزود: امیدواریم در این نشست گام اساسی در زمینه های مربوطه برداشته شود.

به گزارش مهر، نخستین نشست علم فناوری و نو آوری ایران و ایتالیا با حضور دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری و والریا فدیلی وزیر آموزش دانشگاهی و پژوهشی ایتالیا به همراه هیات همراهشان در دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد.

کد مطلب 3956907
زهرا سیفی

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