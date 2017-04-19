آمار سرقت طی ایام نوروز در سمنان ۲۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین پاکدامن صبح سه شنبه در دیدار مسئولان ناجا با ستاد انتخابات سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان، ضمن اشاره به نحوه مطلوب اجرای طرح نوروزی در سمنان، ابراز داشت: خوشبختانه با استقرار طرح نوروزی نیروی انتظامی در طول نوروز شاهد کاهش چشم گیر جرایمی مانند سرقت بودیم.

وی افزود: تلاش مجموعه نیروی انتظامی شهرستان سمنان بر این است که به هیچ عنوان نباید اموال مردم در دست سارقان باشد لیکن تحقق این امر در بخش های مختلف حاصل تلاش شبانه روزی خادمان مردم در نیروی انتظامی است.

فرمانده ناجای سمنان همچنین برخورد شدید با اراذل و اوباش، چاقوکشی، قمه کشی، سرقت های عنف، زورگیری را از اولویت های اصلی نیروی انتظامی در شهرستان طی سال جاری نام برد و گفت: خوشبختانه در این موراد ما با توجه به فرهنگ بالای مردم سمنان مشکل خاصی نداریم و شهرستان سمنان از امن ترین شهرستانهای کشور است.

پاکدامن همچنین گفت: نیروی انتظامی با تعامل و همکاری مناسبی که بین دستگاههای اجرایی شهرستان و به ویژه فرمانداری دارد در مسیر خدمت به مردم و برقراری نظم و امنیت همواره اهتمام ویژه ای داشته است.

وی در ادامه تامین امنیت انتخابات و ایجاد شرایط مناسب در پای صندوق‌های رای را از وظایف نیروی انتظامی عنوان و بر آمادگی کامل در برگزاری هرچه با شکوهتر انتخابات تاکید کرد.

فرماندار سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه امنیت و آرامش لازمه برگزاری انتخابات با شکوه است، گفت: امنیت به عنوان یکی از ارکان اساسی برگزاری انتخابات است و در این راستا نیروی انتظامی با تدوین برنامه های مناسب زمینه برقراری برگزاری انتخابات همچون دوره های گذشته را فراهم می کند.

سید عباس دانایی فرهنگ مردم در مشارکت و تعامل با نیروی انتظامی را عاملی مهم در استقرار امنیت پایدار در حوزه سمنان دانست و ابراز داشت: لزوم تعامل با متولیان اطلاع رسانی از جمله اصحاب رسانه در این زمینه اهمیت دارد.