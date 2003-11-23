بررسي مسائل جديد پزشكي ، دقت همه جانبه مي خواهد

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله شاهرودي با اشاره به اهميت ويژه سلامت روح و جان انسانها در اسلام ، دانش پزشكي را درمقايسه با ديگر علوم در فرهنگ اسلامي دانشي برتر ، مقدس و مبارك و هم عرض علم دين توصيف كرد و ضمن ستايش از توانمنديها و قابليتهاي چامعه پزشكي كشوراظهار داشت: قداست دانش پزشكي سبب شده پوينده گان اين دانش برجامعه و انسانها تاثير گذاري بسيار داشته باشند.

رييس قوه قضاييه با اشاره به جايگاه كارشناسي تخصصي پزشكي درشناسايي جرم ومجرم ، كشف حقيقت و بسط عدالت، براستفاده هرچه بيشتراز دانش و فن آوري نوين پزشكي دراين راستا به ويژه در بررسي صحنه جرم تاكيد كرد.

وي ضمن يادآوري ضرورت كاهش زمان دادرسي دردستگاه قضايي بر استفاده هر چه بيشتراز فن آوري نوين اداري در جهت كاهش زمان رسيدگي به مراجعات پزشكي قانوني تاكيد واز اقداماتي كه تاكنون در جهت كاهش زمان رسيدگي به پرونده ها در اين سازمان صورت گرفته قدرداني كرد.

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور نيز دراين همايش ضمن تاكيد بر صيانت از شان وجايگاه حرفه پزشكي به عنوان يك وظيفه همگاني ، كارنامه جامعه پزشكي كشور را از نظرميزان قصور و خطاي پزشكي در دنيا كم نظير و درخشان خواند و اظهار داشت: "از مجموع 350 ميليون مراجعه پزشكي در سال معادل 5 نوبت مراجعه به ازاي هر ايراني در سال 1381 تنها 1045 مورد و درشش ماهه اول سال 1382 تنها 417 مورد شكايت پزشكي در سازمان پزشكي قانوني ثبت شده است . همچنين تعداد شكايات پزشكي ثبت شده در هيات عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي نيز در سال 1381 تنها 968 مورد و در شش ماهه اول سال 1382 تنها 412 مورد بوده و بدين ترتيب كمتراز سه هزارم درصد كل مراجعات به شكايت از پزشك منجر مي شود كه از اين ميزان 53 درصد در سال 1381 به راي برائت پزشكان منجر شد.

دكتر سيد شهاب الدين ميزان اندك قصورپزشكي را نتيجه تلاش جامعه پزشكي براي ارايه خدمات مطلوب به مردم عليرغم تمام محدوديتها و شايان ستايش و تقدير دانست و اظهار داشت: در سال جاري چندين مورد از سوي قضات محترم به استناد قانون مجازات اسلامي احكام سنگين ومجازات حبس براي پزشكان صادر شد كه نگراني اعضاي جامعه پزشكي را درپي داشت كه خوشبختانه رييس قوه قضاييه احكام ياد شده را خلا شرع دانستند و با دستور ايشان اين احكام لغو شد .

رييس هيات عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي با اشاره به اينكه تداوم نگاه مجرمان به قصور پزشكي بدون توجه به انگيزه هاي مقدس و والاي پزشك موجب نگراني و آزردگي جامعه پزشكي مي گردد ، افزود: به منظور پيشگيري ازصدور چنين احكامي پيرو مذاكرات نشست مسئولان عالي قضايي طبق نظر رياست محترم قوه قضاييه اصلاح ماده 616 قانون مجازات اسلامي دردستوركارمعاونت قضايي قوه قرارگرفته و نيز بهره گيري دقيق از ماده 60 اين قانون درمورد برائت نامه ها نيز هم اكنون دردستور كارسازمان پزشكي قانوني قرار دارد كه به همين منظور فرمهاي برائت نامه موجود در بيمارستانها و مراكز درماني كشور گردآوري شده و دركميسيون ويژه اي درحال بررسي است تا فرم برائت نامه اي متناسب با ديدگاه هاي حقوقي قضات محترم تنظيم و از بروز مشكلات حقوقي در روند ارايه خدمات پزشكي جلوگيري شود.



