به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی در جلسه شورای اطلاعرسانی استان البرز که صبح چهارشنبه در سالن دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد، با تأکید بر اینکه همواره درصدد هستیم در جلسه شورای برنامهریزی عملکرد و فعالیتهای دستگاههای اجرایی البرز به اطلاع عموم مردم رسانده شود، اظهار کرد: باید به این نکته مهم اشاره کرد که بدون شک افزایش هر یکتخت بیمارستانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین ویژگی یک مدیر قدرت تصمیمگیری وی است که این امر بهخوبی در عملکرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز دیده میشود، افزود: خوشبختانه استان البرز در بخش بهداشت و درمان پیشرفت چشمگیری داشته است.
حقیقی با اشاره به افزایش سرانه تخت بیمارستانی از ۶ دهم به ۱.۲ درصد در استان البرز، خاطرنشان کرد: این رقم بسیار چشمگیر و قابلتوجه است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز با تأکید بر اینکه رفع مشکلات ناشی از نازایی یکی از مهمترین اقدامات حوزه بهداشت دولت تدبیر و امید محسوب میشود، گفت: ایجاد آرامش ذهنی و افزایش سطح رضایتمندی مردم در حوزه بهداشت و درمان قابلتقدیر است.
وی تهیه سند آینده دانشگاه علوم پزشکی و اجرایی شدن طرح جامع بهداشت دهان و دندان در استان البرز را اقدامی ارزشمند اعلام کرد و بیان کرد: طرح تحول سلامتی یکی دیگر از کارنامههای درخشان دولت محسوب میشود که افزایش رضایتمندی مردم در سراسر کشور را به همراه داشته است.
وی بابیان اینکه طرح تحول سلامت ریسک بالای مدیریتی بوده که در دولت کنونی اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه باید پرداخت ۳۰ درصد هزینه بیمارستانی مردم توسط دولت پرداخت میشد درحالیکه این امر اکنون به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه شاهد اجرای تحولی بزرگ در حوزه بهداشت و درمان هستیم، تأکید کرد: مجموعه بیمه ۱۱ میلیونی که در سراسر کشور انجامگرفته نمونهای دیگر از این برگ زرین موفقیت در کارنامه بهداشت و درمان دولت به شمار میآید.
وی با تأکید بر اینکه در تمام استانهای محروم کشور سند امنیت غذایی تدوینشده است، گفت: ذهنیت وزیر بهداشت و درمان عالی و مثبت است چراکه مناطق محروم را موردتوجه جدی قرار داده است.
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