سیدعلی میرعلایی تهیه کننده فیلم سینمایی «پنج سی سی لالایی» به کارگردانی حمید سلیمیان درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: در حال حاضر فیلمنامه این اثر در حال بازنویسی است و بعد از پایان بازنویسی، زمان آغاز پیش تولید و فیلمبرداری آن مشخص می شود.

وی افزود: «پنج سی سی لالایی» با موضوع اجتماعی فیلمی با سبک جدید است، به این صورت که در آن به شکل جدی و تخصصی به موضوع بیماری اسکیزوفرنی می پردازیم. ما در ۳ سال تحقیق و پژوهشی که داشتیم به فیلمنامه ای رسیدیم که می توانیم تخصصی ترین فیلم درباره بیماری اسکیزوفرنی را ارایه دهیم.

این تهیه کننده بیان کرد: موضوع بیماران و توهمی که آنها دارند ما را بر آن داشت تا فیلمی درباره این بیماری بسازیم. هدف ما فرهنگسازی درباره اسکیزوفرنی است تا مردم ضمن شناختن این بیماری، از آن اطلاعات دقیقی کسب کنند زیرا ممکن است افراد در خانواده های خود کسی را با چنین بیماری داشته باشند و در عین حال از بیماری او مطلع نباشند.

وی گفت: ممکن است برای برخی از نقش های فرعی «پنج سی سی لالایی» از افرادی استفاده کنیم که دچار این بیماری هستند. این را هم باید عنوان کنم که تمام مکان های فیلمبرداری این فیلم در تهران است البته ما قصد نداریم به ضبط در بیمارستان خاصی بپردازیم زیرا می خواهیم لوکیشن های مورد نظرمان را بسازیم. آسایشگاه ها و مراکز این بیماری ساخت و ساز مشخصی دارند و در تمام دنیا اصول ساخت مراکز و آسایشگاه های اسکیزوفرنی رعایت می شود اما در کشور ما اینگونه نیست به همین دلیل در نظر داریم این مراکز را با استانداردهای بین المللی بسازیم و سپس در آنها به فیلمبرداری بپردازیم، زیرا این فیلم برای حضور در جشنواره های بین المللی آماده می شود.

میرعلایی بیان کرد: در این فیلم صحنه هایی در ژانر وحشت، درام، اکشن، کمدی وجود دارد بنابراین ساخت چنین فیلمی سخت است ولی برای این موضوع هم فکرهایی کرده ایم.

این تهیه کننده در پایان اظهار کرد: با توجه به تحقیقات ۳ ساله و دغدغه ای که ما برای فرهنگسازی درباره این بیماری داشتیم، در این فیلم قرار است متد درمانی ارایه دهیم. متد درمانی اسکیزوفرنی روش جدیدی است که ما می خواهیم آن را مطرح کنیم.