به گزارش خبرنگار مهر، یزد از استان‌هایی است که نه تنها به واسطه قرار گرفتن در مرکز جغرافیایی ایران، محل عبور و مرور بسیاری از قطارها است، بلکه به دلیل گردشگرپذیری این شهر، مسافران بسیاری از طریق خطوط هوایی و ریلی به این استان سفر می‌کنند.

جمعیت پرشمار دانشجویی، رفت و آمدهای جامعه پزشکی به ویژه بین یزد و تهران به دلیل قطب بودن یزد در زمینه درمان بسیاری از بیماری‌ها و اقبال بیمارستان‌های تهران برای استفاده از دانش پزشکان یزدی، گردشگران داخلی و خارجی و ... همه و همه سبب افزایش تردد قطارها و هواپیماها در استان یزد است.

حمل و نقل مانع جدی توسعه گردشگری در یزد

مشکل از آنجا آغاز می‌شود که حمل و نقل به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت گردشگری چه در حوزه سیاحت و چه در حوزه علمی و سلامت و پزشکی، در یزد با نواقص جدی روبرو است، نواقصی که شاید دست مسئولان استانی نیز برای رفع آن کوتاه باشد.

تاخیرهای چندین ساعته در پروازها و حرکت قطارها از یک‌سو، کیفیت نامطلوب خدمات از سوی دیگر مردم یزد و مسافران این دیار را سخت آزرده کرده است.

تقریبا ۹۰ درصد پروازهای یزد با تاخیر مواجه است و در مواقعی تاخیرهای طولانی و بیش از حد سبب لغو پروازها نیز شده و این موضوع حتی در پروازهای خارجی که به مقصد عراق انجام می‌شود نیز مشاهده شده است. تقریبا ۹۰ درصد پروازهای یزد با تاخیر مواجه است و در مواقعی تاخیرهای طولانی و بیش از حد سبب لغو پروازها نیز شده و این موضوع حتی در پروازهای خارجی که به مقصد عراق انجام می‌شود نیز مشاهده شده است

گرچه مسئولان استان نیز خود بارها از این تاخیرها متضرر شده‌اند و خود نیز در مواقعی جزو مسافران هواپیماها و قطارهایی هستند که علاوه بر تاخیر، خدمات نامطلوب نیز دارند، اما ظاهرا پیگیری‌های آنها نیز به نتیجه نرسیده و این موضوع به یک معضل ملی در همه استان‌های کشور تبدیل شده است.

اما پاسخ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد به مسئله تاخیر در پروازها جالب بود.

سیدمحمدرضا سیدحسینی در نشست خبری که برگزار کرده بود پاسخ خبرنگار مهر در مورد علت اصلی تأخیرها را اینگونه داد: تحریم به دلیل قدیمی بودن ناوگان حمل و نقل هوایی و حتی ریلی، اثرگذار بوده و عملا کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و مردم باید بردبار باشند.

تاخیرها به خاطر فرسودگی ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی است

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ناوگان هوایی به شدت کهنه و فرسوده است و باید نوسازی شود.

سیدحسینی بیان کرد: وقتی هواپیما کهنه و فرسوده باشد، نخستین پرواز یک روز که با اندکی تاخیر مواجه شود، همه پروازها تا شب تاخیر خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به شرکت‌های هواپیمایی نیز نمی‌توانیم فشار زیادی وارد کنیم زیرا اگر اعتراض‌ها بیش از حد و فشارها بسیار باشد، خطوط پروازی خود را جمع‌آوری می‌کنند و اتفاقا برخی از آنها از این موضوع بسیار استقبال می‌کنند زیرا با کمبود ناوگان مواجه هستند و می‌توانند خطوط خود را در مسیرهای پردرآمدتری دایر کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد ادامه داد: بحث ایمنی هواپیماها نیز مطرح است و نمی‌توان هواپیمای دارای نقص فنی را وادار به پرواز به موقع کرد زیرا به هر حال جان تعداد زیادی مسافر در خطر است. به شرکت‌های هواپیمایی نیز نمی‌توانیم فشار زیادی وارد کنیم زیرا اگر اعتراض‌ها بیش از حد و فشارها بسیار باشد، خطوط پروازی خود را جمع‌آوری می‌کنند و اتفاقا برخی از آنها از این موضوع بسیار استقبال می‌کنند زیرا با کمبود ناوگان مواجه هستند و می‌توانند خطوط خود را در مسیرهای پردرآمدتری دایر کنند

وی در مورد خطوط ریلی نیز عنوان کرد: کل سیستم ریلی کشور تاخیر دارد و دلیل آن نیز جمع‌آوری سیستم سنتی قدیمی است.

سیدحسینی اظهار داشت: خطوط ریلی در کل کشور یک مسیره یا یک طرفه بوده که این امر با افزایش تردد در خطوط ریلی مشکل‌ساز شده و اکنون بسیاری از خطوط در حال دو خطه شدن هستند.

وی افزود: آنچه مربوط به یزد است، دو خطه شدن خط ریلی بافق ـ زرین شهر است که اکنون پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی دارد و با راه‌اندازی خط دوم، تاخیرها به حداقل می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در مورد خط ریلی یزد ـ اصفهان نیز بیان کرد: این خط نیز در حال بازسازی است و قطارها به اصفهان که می‌رسند ناچار به توقف هستند و معطلی قطارهای یزد به خاطر توقفی است که در این نقطه انجام می‌شود.

اما صرف‌نظر از تاخیر پروازها و قطارها، خدمات ارائه شده به ویژه در خطوط ریلی مردم و مسافران را ناراضی کرده به نحوی که به رغم افزایش چند برابر هزینه بلیط در طول دو سه سال اخیر، خدمات به شدت افت داشته و به قول برخی مسافران هر روز از سر و ته آن زده می‌شود.

برخورد کارکنان قطارها یا حتی مهمانداران هواپیما یا پرسنل فرودگاه با مردمی که ساعت‌ها وقت و هزینه آنها در راه آهن و فرودگاه تلف شده و هر یک با شرایط خاص خود، کلافه در پی چاره‌جویی هستند، مناسب نیست.

جای خالی تکریم مسافران در راه آهن و فرودگاه

تکریمی که بارها و بارها از آن دم زده شده، در این فضاها حداقلی است تا جایی که امام جمعه یزد نیز در یکی از سخنرانی‌های خود همچنین در دیدار با مدیرکل فرودگاه یزد و جمعی از کارکنان این مرکز بر لزوم تکریم مردم و احترام به حقوق آنها تاکید کرد.

گرچه مدیران فرودگاه و راه آهن یزد هر دو بر این نکته تاکید دارند و تکریم ارباب رجوع را از ضرورت‌های اصلی دانسته و در گزارش‌های خود به رسانه‌ها این امر را پررنگ مطرح می‌کنند اما واقعیت این است که کارکنان این مراکز برخوردهای شایسته‌ای با مردم ندارند و این امر ناراحتی و نارضایتی مردم را تشدید می‌کند.

شاید اگر نحوه برقراری ارتباط با مسافران حتی مسافران عصبانی از تاخیرها روانشناسی شده‌تر و با صبر و شکیبایی و احترام بیشتری همراه باشد، آنگاه نارضایتی مردم از تاخیرها تا این اندازه آنها را به قول معروف از کوره به در نکند.

رغبت مردم به استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای سفر

ارائه خدمات مناسب و در شأن مردم نیز خود نوعی تکریم ارباب رجوع است که متأسفانه در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

تاخیر در حرکت هواپیماها، قطارها و حتی اتوبوس‌ها، خدمات نامطلوب، هزینه‌های بالای بلیط، برخورد ناشایست برخی کارکنان و .... مردم را دوباره به سمت استفاده از خودروهای شخصی سوق داده و اغلب آنها به ویژه افرادی که خانوادگی سفر می‌کنند، ترجیح می‌دهند از خودروهای شخصی استفاده کنند زیرا هم هزینه آن مناسب‌تر تمام می‌شود و هم درگیری‌های فکری و لفظی و استرس و نگرانی کمتری را متحمل می‌شوند.

در شرایطی که قرار است استان یزد در زمینه گردشگری توسعه جدی‌تری پیدا کند، امید می‌رود اصلی‌ترین زیرساخت گردشگری که همان بحث حمل و نقل است با جدیت بیشتری مورد توجه مسئولان قرار گیرد.