به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در گردهمایی سران طوایف و معتمدین عشایر استان با اشاره به اینکه بیش از ۵۶ درصد مساحت استان کرمان در قلمرو فعالیت عشایراست، اظهار داشت: جمعیت عشایر استان کرمان ۲۲ هزار خانوار و ۱۱۰ هزار نفر است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های خوبی که در زمینه تولید کرک در استان کرمان داریم به زودی بعد از ۱۳ سال توقف دوباره کارخانه کرک استان کرمان راه اندازی شد و از همه عشایر می خواهیم که تولید کرک و پشم خود را در اختیار این کارخانه قرار دهند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه ایران بعد از چین و مغولستان سومین کشور تولید کننده کرک است، تصریح کرد: ۸۰ درصد کرک ایران در استان کرمان تولید می شود.

مدیرکل امور عشایری شمال استان کرمان بیان کرد: جامعه عشایری به دلیل فقر مراتع در حال کوچک شدن است و عشایر در این زمینه نیاز به تسهیلات با بهره کم دارند.

وی گفت: از سال قبل اعطای تهسیلات کم بهره به عشایر شروع شده است و ۸۵ میلیارد ریال در شمال و جنوب استان در زنجیره تولید گوشت تسهیلات پرداخت کرده ایم.

ابراهیمی عنوان کرد: یکی از مشکلات جامعه عشایری نداشتن وسیله لازم در زمینه دریافت تهسیلات بانکی است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از جامعه عشایری را زنان تشکیل می دهند، گفت: برای توانمند سازی و آموزش این افراد نیاز به تسهیلات داریم.

مدیرکل امور عشایری شمال استان کرمان تصریح کرد: هر سال ۸۲ هزار کیلومتر راه عشایر تیغ زنی می شود.

ابراهیمی ادامه داد: برخی از مناطق عشایری تا منابع آب فاصله زیادی دارند که آبرسانی به آنها مشکلات زیادی دارد و برای رفع این مشکل نیاز به همکاری همه دستگاه های مربوطه است.