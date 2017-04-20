ناامید کردن مردم نسبت به خدمات نظام و دولتها از مصدایق منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی چهارشنبه شب در اولین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری هرمزگان بیان داشت: ترغیب و تشویق مردم برای حضور حداکثری در انتخابات مصداق مهم امر به معروف است که باعث اعتلای نظام اسلامی در عرصه جهانی و مشروعیت و اقتدار آن می شود.

رئوفی با اشاره به اهمیت پیاده سازی فرهنگ فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر، بیان داشت: تشویق لسانی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی در جامعه اسلامی است.

رئوفی خاطرنشان کرد: جلوگیری از تخریب شخصیت ها ، سیاه نمایی و بد اخلاقی در زمان رقابت های انتخاباتی ، ناامید کردن مردم نسبت به خدمات نظام و دولت ها از مصدایق منکر در جامعه است که باید از آن پیشگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به تاثیر چشمگیر حضور حداکثری مردم در انتخابات در افزایش اقتدار کشور، اظهار داشت: نگاه همه دوست و دشمن به انتخابات پیش روی کشور در ۲۹ اردیبهشت ماه است و حضور حداکثری مردم در این انتخابات عاملی بسیاری قوی در رشد چشمگیر اقتدار کشور در مقابل زیاده خواهی های دشمنان خواهد بود.

وی در همین رابطه افزود: کسانی که انتخابات را تحریم می کنند و یا مردم را نسبت به شرکت در انتخابات ناامید و سرخورده می کنند در واقع مرتکب منکر می شوند.

وی به برنامه های شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری هرمزگان در سال جدید اشاره کرد و گفت: دعوت از شخصیت های علمی و اخلاقی برای تبیین فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مناسبت های مختلف مذهبی جهت سخنرانی در جمع کارکنان، استفاده از ظرفیت اتوماسیون سیستم شبکه اداری برای تبلیغ فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تشویق فعالان عرصه امر به معروف و نهی از منکر ، انجام کارهای پژوهشی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و استفاده بهینه از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بخشی برنامه های شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری در سال جاری است.