حیدر العبادی: پیروزی بر تروریست های داعش بسیار نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز چهارشنبه در دیدار با فرماندهان نیروهای مردمی «حشد شعبی» در شهر موصل بر نزدیک بودن پیروزی بر داعش تاکید کرد.

در همین راستا، دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق در بیانیه ای از نشست روز چهارشنبه حیدر العبادی با فرماندهان حشد شعبی در شهر موصل خبر داد.

این بیانیه می افزاید که حیدر العبادی بر اهمیت پایبندی به پیروزی که بسیار نزدیک شده است، تاکید کرد.

وی افزود: پس از تحقق پیروزی، مرحله بازسازی و عمران را آغاز خواهیم کرد و انتظار از نیروهای حشد شعبی این است که همانگونه که تلاش ملموسی در تحقق پیروزی ها داشتند در این مرحله نیز به تلاش های خود ادامه دهند.

گفتنی است که حیدر العبادی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز چهارشنبه به منظور بازدید از یگان های امنیتی وارد شهر موصل شده بود.