۳۱ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۴۴

همزمان با سفر رئیس جمهور:

چهار طرح صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین افتتاح می شود

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: همزمان با دومین سفر رئیس جمهور و جمعی از اعضای هیئت دولت به استان قزوین چهار کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین به بهره برداری می رسد.

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای توسعه و رونق اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، چهار کارخانه صنعتی آماده افتتاح است.

وی افزود: این طرح ها با دو هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان راه اندازی شده و با شروع به کار آنها زمینه اشتغال پایدار ۱۹۷ نفر  فراهم می شود.

وی افزود: این طرحهای صنعتی شامل تولید انواع رزین های آلکیدی و پلی استر، لنت ترمز خودرو، واحد دانش بنیان اولین تولید کننده لوله های کامپوزیتی از نوع رزین اپوکسی تقویت کننده با الیاف شیشه و یک واحد تولیدکننده انواع لبنیات از جمله شیر، دوغ و ماست پاستوریزه است.

خانپور یادآورشد: با حمایت های دولت و تزریق اعتبارات سرماه درگردش و ثابت زمینه رونق فضای کسب و کار در استان بخوبی فراهم شده و با تامین زیرساختها برای ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید داخلی گامهای موثری در استان به عنوان قطب اقتصادی کشور برداشته شده است.

