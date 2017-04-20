چهار طرح صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین افتتاح می شود

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای توسعه و رونق اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، چهار کارخانه صنعتی آماده افتتاح است.

وی افزود: این طرح ها با دو هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان راه اندازی شده و با شروع به کار آنها زمینه اشتغال پایدار ۱۹۷ نفر فراهم می شود.

وی افزود: این طرحهای صنعتی شامل تولید انواع رزین های آلکیدی و پلی استر، لنت ترمز خودرو، واحد دانش بنیان اولین تولید کننده لوله های کامپوزیتی از نوع رزین اپوکسی تقویت کننده با الیاف شیشه و یک واحد تولیدکننده انواع لبنیات از جمله شیر، دوغ و ماست پاستوریزه است.

خانپور یادآورشد: با حمایت های دولت و تزریق اعتبارات سرماه درگردش و ثابت زمینه رونق فضای کسب و کار در استان بخوبی فراهم شده و با تامین زیرساختها برای ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید داخلی گامهای موثری در استان به عنوان قطب اقتصادی کشور برداشته شده است.