ساخت یک مجموعه ورزشی ویژه جانباران و توان یابان در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی خجسته صبح پنج شنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان که با حضور مدیرکل حوزه استاندار، نماینده بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیران شهرداری و مدیرعامل جمعیت توان یابان استان همدان برگزار شد، افزود: متاسفانه در جامعه ما توان یابان کمتر مورد توجه بوده اند، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته جانبازان و توان یابان از تمامی امکانات دولتی و عمومی به صورت رایگان استفاده می کنند و باید در جامعه ما هم این قشر مورد توجه ویژه باشند.

خجسته با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه ویژه به نقش آفرینان دفاع مقدس و به ویژه جانبازان افزود: در پیروی از منویات مقام عظم رهبری و با توجه به ایثارگری های جانبازان در دوران دفاع مقدس امروز وظیفه تمامی مسئولان از جمله شورا و شهرداری است که با تمام توان خود از این قشر ایثار گر حمایت کرده و بسترهای رفاه و آسایش آنها از حمایت از سلامتی، نشاط و توانمندسازی جانبازان را فراهم کنند.

اختصاص اعتبارات استانی برای اجرای پروژه های فرهنگی و عمرانی

وی بابیان اینکه جانبازان و توان یابان از اقشار جامعه هستند و وظیفه مدیریت شهری، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ادارات مرتبط است که در خدمت دهی و خدمت رسانی به این قشر توجه ویژه داشته باشند، خواستار اختصاص اعتبارات استانی برای اجرای پروژه های فرهنگی و عمرانی برای قشر توان یاب و جانباز شد.

وی اظهار داشت: چنانچه استانداری همدان اعتبار ۲۵ میلیارد ریالی برای احداث مجموعه فرهنگی ورزشی ویژه جانبازان و توان یابان به شهرداری پرداخت کند در این حوزه بهتر عمل خواهد شد.

وی تاکید کرد: در راستای توانمندسازی جانبازان و توان یابان مسئولان در حوزه فعالیت خود وظیفه خدمت رسانی دارند و باید هر سازمان و یا ارگان مرتبطی به سهم خود اعتباری را برای این امر اختصاص دهد.

خجسته گفت: شورا و شهرداری همدان زمین مناسبی را در شهرک مدرس برای احداث مجموعه ورزشی اختصاصی جانباران و توان یابان در نظر گرفته تا با کمک دیگر ارگانها ساخته شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با بیان اینکه طی ۵.۵ سال گذشته اقدامات بسیاری در بخش فرهنگی توسط شورا و شهرداری صورت گرفته است، افزود: ساخت فرهنگسراها از جمله این اقدامات موثر است.

خجسته یادآور شد: با توجه به اقدامات صورت گرفته شهرداری همدان در حوزه سخت افزاری پروژه های فرهنگی رتبه نخست را در سطح کشور دارد.

رئیس شورای اسلامی استان و عضو شورای شهر همدان نیز در این جلسه اضافه کرد: در حوزه توانمندسازی جانبازان و توان یابان نیاز به اطلاعات مناسب برای خدمت رسانی بهتر به این قشر است و تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط در این راستا وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند.

مناسب سازی سطح شهر برای تردد جانبازان و توان یابان

علی رضایی مناسب سازی سطح شهر برای تردد جانبازان و توان یابان را از جمله وظایف مدیریت شهری برشمرد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان و عضو شورای شهر همدان نیز ضمن تاکید بر توجه ویژه به جایگاه توان یابان و جانبازان از عدم حضور برخی از مدیران دستگاه های اجرایی در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا برای بررسی و حل مشکلات حوزه توان یابان و جانبازان انتقاد کرد.

سید احمد حسنی حلم اضافه کرد: مسئولانی که برای جلسات شورا دعوت می شوند باید یا خود حضور یابند و یا نماینده آنها تام الاختیار باشد در غیر این صورت تعهدات را باید به شخص مدیرکل ارائه دهد و وی ملزم به امضاء باشد چرا که در پارلمان محلی تصمیماتی که اتخاذ می شود شخصی نبوده و برای رفع مشکلات شهروندان است.

مدیرکل حوزه استانداری همدان نیز در این جلسه با اشاره به نامه ارسالی شورای عالی استانهای کشور به شوراهای شهر در خصوص توجه لازم به حمایت از سلامتی، نشاط و توانمندسازی جانبازان و معلولان گفت: باید دستگاه های اجرایی مرتبط با همکاری شورا و شهرداری همدان در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

ناصر احمدیان اضافه کرد: باید دستگاه های اجرایی و ادارات مربوطه ضمن بررسی موارد و با اختصاص اعتبار در حوزه کاری خود نسبت به اجرای مصوبه اقدام کنند.

احمدیان در ادامه از زحمات و اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان نسبت به راه اندازی ورزش محلات تشکر کرد و افزود: با این اقدام علاوه بر ترویج و توسعه ورزش و سلامتی در بین جوانان، نوجوانان و نونهالان شور و نشاط ایجاد شده است.

محمد قدیمی معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان نیز ضمن بیان اقدامات فرهنگی صورت گرفته در زمینه خدمات رسانی به توان یابان و جانبازان اظهار کرد: طی سال جاری لیگ محلات برای جانبازان و توان یابان در رشته های مرتبط در نظر گرفته شده است.