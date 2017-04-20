۳۱ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

رفع آسیب های اجتماعی جامعه را بسوی سلامت و رشد هموار می سازد

ایلا-رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: شناخت و رفع آسیب های اجتماعی مسیر حرکت جامعه را بسوی سلامت و رشد هموار می سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دلپیشه در جلسه کمیته استانی پیشگیری از خودکشی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام  اظهار کرد: مداخلات روانشناسی و روانپزشکی در آسیب های اجتماعی و بررسی روند و ابعاد مختلف آن برنامه ای زمان بر است که با همکاری، دلسوزی و تعامل درون بخشی و بین بخشی در این راه عملکردی مثبت و سازنده را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توجه به آموزش به افراد درجامعه خصوصاً افراد آسیب پذیر به لحاظ آسیب های اجتماعی، سرمنشأ برنامه های آموزشی ارگانها و سازمانهای دولتی و غیردولتی قرار گیرد،  تصریح کرد: خانه و خانواده به عنوان منشأ رشد و شکوفائی آسیبهای اجتماعی باید بیشتر مورد توجه و تاکید باشد و در این راه می توان با آموزش های صحیح و علمی، از بروز آسیب های اجتماعی در سطح جامعه پیشگیری کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر برنامه ها و فعالیت های مناسبی از سوی دستگاه ها و ارگان ها ذیربط اجرا شده که تاثیر مثبت و سازنده آن در کاهش آسیب های اجتماعی در استان را شاهد هستیم.

علی دلپیشه با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی متولی سلامت جامعه است، تصریح کرد: تمام توان و ظرفیت دانشگاه برای اجرای سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت در زمینه سلامت روان را به کار خواهیم گرفت. در این راستا از توان و ظرفیت مراکزی همچون تحقیقات آسیب های روانی و اجتماعی، دانشکده پزشکی،گروه روانشناسی و روانپزشکی و...در سطح دانشگاه را برای تحقق اهداف مربوط به پیشگیری از آسیب های اجتماعی و روانی به کار گرفته خواهد شد.

وی در خاتمه سخنان خود گام برداشتن در راستای کاهش آسیب های اجتماعی را خدمتی شایسته و انسانی عنوان و یادآوری کرد: بر اساس رسالت انسانی و دینی وظیفه داریم که در راه رفع این مشکلات و آسیب های اجتماعی و پیشگیری از بروز خودکشی در استان گام های موثری برداریم چراکه نجات جان یک انسان، نجات جامعه خواهد بود.

