  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ تاکید کرد:

لزوم مبارزه جدی با آفت مضر سن گندم در مزارع کرمانشاه

لزوم مبارزه جدی با آفت مضر سن گندم در مزارع کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ بر مبارزه جدی با آفت مضر سن گندم در مزارع استان کرمانشاه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر رحیمی در بازدید از دشت شهدای قصرشیرین به ۴۰۰۰ هکتار باغ مثمر احداث شده در این نقطه صفر مرزی اشاره کرد.

رحیمی همچنین با فرمانداران شهرستان‌های سرپل ذهاب و قصرشیرین دیدار و تاکید کرد: مبارزه جدی با آفت مضر سن گندم در مزارع باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ بیان کرد: پیش بینی می شود ۶۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان کرمانشاه خریداری شود.

رحیمی گفت: در سطح استان کرمانشاه ۷۰ مرکز خرید دولتی، سیلوی‌های بخش خصوصی و مراکز خرید تعاون روستایی تجهیز شدند که ۱۵ مرکز در مناطق گرمسیری استان قرار دارند.

وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم از اواخر اردیبهشت در مناطق گرمسیری آغاز و تا اواسط شهریور طول می‌کشد، گفت: خرید تضمینی در سال ۹۶ به قیمت ۱۳۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم گندم معمولی و ۱۳۳۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم گندم دروم انجام می‌شود.

کد مطلب 3957851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها