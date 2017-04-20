  1. استانها
  2. اصفهان
۳۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:

مرکز مدیریت تالاب بین المللی گاوخونی افتتاح می‌شود

مرکز مدیریت تالاب بین المللی گاوخونی افتتاح می‌شود

اصفهان - مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: پاسگاه محیط بانی و مرکز مدیریت تالاب گاوخونی برای حفاظت مطلوب از این تالاب بین‌المللی، اردیبهشت‌ماه افتتاح می‌شود.

حمید ظهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افتتاح پاسگاه محیط‌بانی و مرکز مدیریت تالاب بین‌المللی گاوخونی در اردیبهشت‌ماه اظهار داشت: به طور کلی تالاب‌ها در تعدیل آب و هوایی و حفظ محیط زیست نقش موثری دارند و از این روز حفاظت از تالابی بین‌المللی مانند گاوخونی اهمیت بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه گاوخونی یکی از تالاب‌های مشهور در جلگه مرتفع مرکزی ایران است، ابراز داشت: این تالاب حیاتی، منابع زیستی غنی دارد و باتلاق پناهگاهی برای پرنده‌های مهاجر و یکی از  مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری اصفهان بوده است.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: تاکنون برنامه‌های مختلفی برای حفاظت از این تالاب بینالمللی اندیشیده شده است و کارگاه‌های مختلفی نیز بدین منظور برپا شده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین برنامهای که می‌تواند به شکل اصولی در حفاظت از این تالاب موثر باشد، تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب بین‌المللی گاوخونی است، افزود: در نیمه‌های سال ۹۴ همه ذی نفعان در تهیه این برنامه برای احیای تالاب شرکت کردند و تدوین همزمان، بهره‌برداری و حفاظت از زاینده‌رود در دستور کار قرار گرفت.

تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب بین‌المللی گاوخونی مراحل نهایی را طی می‌کند

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: بدین ترتیب با مشارکت فعال اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، جوامع محلی، سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط دولتی و سازمان حفاظت محیط زیست، هشت کارگاه تدوین برنامه مدیریت زیست بومی برگزار شده است.

وی اضافه کرد: همچنین یک نشست مشترک نیز با استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است و با توجه به اینکه برنامه مدیریت زیست بومی تالاب بین‌المللی گاوخونی مراحل نهایی را طی می‌کند.

کد مطلب 3957873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها