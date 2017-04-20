تداوم اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه ضد مردم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مرآة البحرین، منابع حقوق بشری بحرینی به ادامه سیاست های سرکوبگرانه آل خلیفه اشاره کردند.

بر اساس گزارش مرکز حقوق بشری بحرینی طی دهم تا شانزدهم آوریل ۲۰۱۷ شماری دیگر از بحرینی ها بازداشت شده اند که در میان آنها نوجوانان نیز مشاهده می شوند.

این مرکز اعلام کرد که در مدت مذکور احکام زندان صادر شده است که ضد ۵۲ نفر در موضوعات سیاسی است و مجموع این احکام بیش از ۳۱۳ سال زندان و سه مورد زندان ابد است.

مرکز حقوق بشری بحرینی به ادامه تظاهرات نیز اشاره کرده و آورده است که ۴۰ تظاهرات ضد رژیم در ۲۹ روستای بحرین برگزار شده است و نظامیان آل خلیفه ۹ مورد را سرکوب کرده اند.