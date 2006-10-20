طباطبايي در گفتگو با خبرنگار مهر در قم پيش‌بيني بودجه در لايحه متمم بودجه سال جاري را بر اساس مصوبات هيئت دولت در استان‌ها اعلام كرد و افزود: هيئت دولت در سفري كه به استان قم داشت اضافه شدن 32 ميليارد تومان به سرجمع اعتبارات استان را تصويب كرده بود، اما تنها 12 ميليارد تومان از اين مبلغ به استان اختصاص يافت.



وي افزود: بر همين اساس، در بررسي‌هايي اوليه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و هيئت دولت سهم قم در لايحه متمم بودجه را 20 ميليارد تومان در نظر گرفته است.



طباطبايي گفت: اين بودجه در پروژه‌هايي كه در جريان سفر هيئت دولت به قم مورد بررسي قرار گرفته بود، هزينه خواهد شد.

وي اولويت هزينه شدن اين اعتبارات را پروژه‌هاي عمران شهري و آموزش عنوان كرد.



رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم در پاسخ به سئوالي در خصوص پيش بيني بودجه براي توسعه حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: يكي از تعهدات هيئت دولت در سفر به قم اين بود كه بودجه‌اي را براي توسعه حرم مطهر حضرت معصومه(س) در بودجه سال 85 در نظر بگيرد اما اين كار صورت نگرفت، به همين دليل در حال پيگيري هستيم تا بودجه اي براي كار نيز در لايحه متمم بودجه سال جاري گنجانده شود.



وي با بيان اين كه هنوز تصميم روشني در رابطه با گنجانده شدن يا نشدن رديفي براي اين كار در لايحه متمم بودجه گرفته نشده است، گفت: با توجه به اين كه مبناي پيش‌بيني بودجه در لايحه متمم، لايحه بودجه ابتداي سال بودجه‌اي است و در لايحه بودجه سال جاري بودجه‌اي براي اين پيش‌بيني نشده بود امكان دارد پيگيري‌ها براي اختصاص بودجه در لايحه متمم به توسعه حرم مطهر بي‌نتيجه بماند.



وي در خصوص هزينه‌هاي اوليه مورد نياز توسعه حرم‌مطهر حضرت معصومه(س) گفت: براي شروع كار حداقل 10 ميليارد تومان موردنياز است.