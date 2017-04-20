پیگیری ها برای تبدیل سپیدار مرکزی به بخش انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی بعد از ظهر پنج شنبه در آیین کلنگ زنی و ساماندهی بلوار سپیدار مرکزی افزود: قرار گرفتن فعالیت های تجاری، مسکن و تردد زیاد در مسیر این بلوار این موضوع را طلب می کرد که ساماندهی لازم در رابطه با آن صورت بگیرد.

زارعی با بیان اینکه اصلاح شبکه برق و جا به جایی پایه ها در این مسیر انجام شده است تصریح کرد: این مسیر به عنوان میان بری است که مرکز استان را به شهرستان کهگیلویه و جنوب کشور اتصال می دهد و باید عملیات های مورد نیاز در آن هرچه سریعتر انجام شود.

نماینده بویراحمد و دنا با بیان اینکه سپیدار مرکزی استعداد تبدیل شدن به بخش را دارد بیان داشت: پیگیری هایی در این راستا انجام شده است.

زارعی با اشاره به اینکه این منطقه در حوزه بهسازی و زیرسازی وضع نا به سامانی داشت اظهار کرد: ۳۰ هزار متر مربع عملیات آسفالت در این منطقه انجام شده است.

وی افزود: توسعه فعالیت های مرکز بهداشت سپیدار با توسعه و تجهیز از برنامه های در دستور کار برای سپیدار است.

زارعی گفت: دولت با تمام توان برای رفع محرومیت ها تلاش می کند و برنامه هایی برای معیشت و اشتغال در روستاها نیز در نظر گرفته شده است.