اختصاص پلاك هاي ملي قرمز رنگ به خودروهاي دولتي

رئيس مركز شماره گذاري پليس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستاي اجراي طرح تعويض پلاك خودروها در كشور ، اگرچه ظاهر پلاك خودروهاي دولتي و عمومي با ساير پلاك ها تفاوت دارد اما شماره سريال آنها همانند پلاك خودروهاي شخصي صادر مي شود.

سرهنگ احمد غلامي گفت: به اين ترتيب پلاك خودروهاي دولتي داراي زمينه قرمز رنگ همراه با شماره هاي سفيد خواهد شد. همچنين ظاهر پلاك خودروهاي عمومي به زمينه زرد و اعداد مشكي رنگ تغيير پيدا مي كند.

رئيس مركز شماره گذاري پليس راهور ناجا ادامه داد: همانطور كه تا كنون پلاك هاي ملي براي خودروهاي شخصي در كشور صادر شده ظاهر اين پلاك ها با زمينه رنگ آبي و سفيد همراه با عددهاي مشكي است.

غلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا ظاهر پلاك خودروهاي سياسي و عبور موقت نيز در اين طرح تغيير مي يابد ، توضيح داد: ظاهر اين پلاك ها تغيير نخواهد كرد و مطابق روال قبل براي خودروهاي جديد سياسي و گذر موقت ، پلاك خودرو صادر مي شود.

وي در پايان يادآور شد : هم اكنون در كل كشور 4 ميليون و 900 هزار دستگاه خودرو اعم از عمومي ، دولتي و شخصي از پلاك ملي بهره مند شده ند كه بايد در يك سال باقي مانده از فرصت ناجا براي تعويض پلاك خودروها ، 3 ميليون و 400 هزار پلاك ملي ديگر صادر شود.