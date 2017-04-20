علاقمند به همکاری در حوزه کشاورزی و گردشگری با مشهد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر،رستم مینیخانف در نشست خبری پیش از ترک مشهد در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد اظهارکرد:از استاندار خراسان رضوی برای میهمان نوازی گرم برای این سفر سپاسگذارم.

وی افزود:در چارچوب ملاقات ها و همایش اتاق بازرگانی ما خیلی کارها انجام دادیم و درباره راهکارهای توسعه همکاری ها صحبت شد و به نتایج خوبی رسیدیم.

رئیس جمهور تاتارستان بیان کرد: فرصتی منحصر به فرد و فوق العاده داشتیم که از حرم مطهر رضوی و شهر مشهد دیدن کرده و ملاقات رسمی با تولیت آستان قدس رضوی، تاثیر بسزایی در ما گذاشت و خیلی از این بابت خوشحالیم.

مینیخانف گفت:خیلی از این سفر نتیجه گرفتیم، در چارچوب مذاکرات چند توافق نامه امضا شد.مذاکرات تکی و گروهی داشتیم که امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد نتایج آن باشیم.

وی تصریح کرد:علاقمندیم که همکاری ها در زمینه های مختلف پیش رود، در کشاورزی و گردشگری زمینه های همکاری وجود دارد.