به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با بیان اینکه تیم ما در این مسابقه نتوانست خواستههای خود را اجرایی کند، اظهار داشت: باید بگویم ذوبآهن یک تیم آسیایی به شمار میرود که بازیکنان خوبی را در ترکیب خود دارد و این موضوع در مسابقه امروز کاملاً مشهود بود.
وی با اشاره به شرایط تیم اصفهانی تصریح کرد: بازیکنان ذوبآهن از کوچکترین فرصتی نهایت استفاده را میبرند و این موضوع باعث پیروزی آنها شد.
سرمربی تیم ماشینسازی تبریز با بیان اینکه من با مسائل داوری مشکلات بسیاری دارم، افزود: سئوال من این است که چرا داور وقتی میداند تیم ما بازیکنان خود را در اختیار ندارد، به راحتی بازیکنان ما را اخراج میکند و این موضوع برایم سئوال برانگیز است.
وی در پاسخ به سئوالی پیرامون اینکه اگر دوباره به گذشته بازگردد، آیا بار دیگر سرمربی ماشینسازی میشود یا خیر، اضافه کرد: حضور من در این تیم رفاقتی بود و در رفاقت هیچ گاه نه نمیآورم. این اتفاق در زمان حضور شهید طهرانی مقدم در پیکان نیز صورت گرفت که آن زمان به خاطر او سپاهان آسیایی را رها کرده و به پیکان رفتم.
