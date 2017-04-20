بشار اسد اخبار مربوط به دستگیری «ابوبکر البغدادی» را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد در گفت و گو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: با توجه به اینکه مرزهای میان سوریه و عراق تحت کنترل گروه تروریستی داعش قرار دارد، ابوبکر البغدادی نیز در این مناطق مخفی شده است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه البغدادی توسط نیروهای روسیه و سوریه در مرزهای سوریه و عراق بازداشت شده است، عنوان کرد: این درست نیست، به هر حال این مناطق تحت اشغال تروریست های داعش قرار دارد و تحت کنترل نیروهای سوریه، روسیه و حتی غربی و یا آمریکایی قرار ندارد، بنابراین البغدادی در پناهگاهی در این مناطق حضور دارد.