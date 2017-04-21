بازیکنانمان مقابل تیم نفت پر اشتباه ظاهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حاتمی شامگاه گذشته پس از باخت تیمش مقابل تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز خوب بازی نکردیم اما تیم پالایش بهتر از ما بود. در نیمه نخست خیلی خوب بودیم اما در نیمه دوم بچه های ما اصلا خوب ظاهر نشدند و به همین خاطر نتیجه بازی را واگذار کردیم.

وی افزود: یکی دو بازیکن مصدوم هم داشتیم که ترجیح دادیم امروز بازی نکنند و همین نیز باعث اختلاف امتیاز میان ما نفتی ها شد.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری تبریز تأکید کرد: باید با همین نفراتی که در اختیار داریم تا پایان لیگ ادامه دهیم و اگر ایردای هست باید در تمرینات آن را رفع کنیم. بچه های ما امروز خیلی پر اشتباه ظاهر شدند و این در حالی است که توانشان بیشتر از اینها بود.

حاتمی بیان کرد: تیم پالایش نفت آبادان تیم خوبی است و همیشه جزو بهترین ها بوده و اکنون هم هست، اما پیش بینی موقعیت در لیگ برتر برای این تیم بسیار سخت است ولی به نظرم جزو تیم های مدعی است و می تواند جایگاه خوبی را در لیگ داشته باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که شانس کدام تیم را برای قهرمانی بیشتر می بینید، گفت: به هر حال تیم هایی که بیشتر هزینه کرده اند همیشه قهرمان بوده اند ضمن آنکه در سایه آنها نیز تیمهایی هستند که به هر حال شانس خوبی دارند، شانس پتروشیمی از همه بیشتر است اما بقیه تیم ها نیز بدون شانس نیستند.