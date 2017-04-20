دولت اگر در همه ۴سال فعالتر بودسفرهای امروز شائبه انتخاباتی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، صفری شامگاه امروز در شورای اداری استان کرمانشاه با انتقاد از سفر دیر هنگام مقامات دولتی به این استان اظهار داشت: کاش مقداری دولتمردان تدبیر و امید این سفرها را در طول دوران کاری شان بیشتر می داشتند که شائبه انتخاباتی بودن پیدا نمی‌کرد.

وی افزود: برخی از اقدامات دولت تدبیر و امید موثر و خوب بوده است اما سهم استان کرمانشاه از این اقدامات ضعیف ارزیابی می شود.

نماینده مردم در خانه ملت اظهار داشت: اقدامات برای افزایش استفاده مردم از تلفن همراه و اینترنت قابل تقدیر است اما در همین شهر کرمانشاه نقاط کور زیادی از نظر آنتن دهی تلفن همراه داریم که برای نمونه در همین کمربندی کرمانشاه اگر عبور کرده باشید امکان مکالمه با تلفن نیست. در حالیکه در شهر کرمانشاه است چه رسد به نقاط دور افتاده!

صفری افزود: بسیاری از مردم امروز دیگر گلمند نیستند. بهتر است بگوییم که شاکی هستند که چرا در داخل شهر گاهی اوقات آنتن تلویزیون هم ندارند.

وی با انتقاد از توسعه آی تی در استان کرمانشاه گفت: در حالی که ما جزو کلانشهرها هستیم اما از نظر توسعه آی‌تی رتبه ۲۶ کشور را داریم که اصلاً قابل قبول نیست.