کمک ۲۰۰ میلیونی دو نیکوکار کنگانی به ایتام و مستمندان

رئیس کمیته امداد شهرستان کنگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشن بزرگ انقلاب با حمایت بخش خصوصی در شهرستان کنگان با شعار شاد شوید و ایتام را شاد کنید برگزار شد که درآمد حاصل از آن به ایتام نیازمند شهرستان اهدا شد.

عبدالحسین رهبر با بیان اینکه تمام تلاش‌مان را برای حفظ کرامت ایتام، نیازمندان، مستمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به کار خواهیم بست، گفت: خوشبختانه این جشن باشکوه که مزین به نام انقلاب بود و با تلاش دو خیر برگزار شد مایه خیر و برکت برای ایتام شهرستان بود و کل درآمد حاصل از آن به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به ایتام نیازمند پرداخت شد.

وی گفت: خوشبختانه برنامه به نحو احسن برگزار و مورد رضایت و پسند همگان نیز واقع شد. امیدواریم با فضای تعاملی خوبی که در شهرستان وجود دارد، اینگونه برنامه ها تداوم داشته باشد.

وی ابراز داشت: در شهرستان کنگان ۱۷۸ یتیم وجود دارد که ماهانه حامیان و خیرین آنها را تحت پوشش قرار داده و از آنها حمایت می کنند.

رهبر ابراز داشت: حامیان ایتام، تاجران موفقی هستند که خداوند تمام محصولات آنان را با بالاترین قیمت ها خریداری می کند و تجارت پرسودی را نصیب آنان می کند.

مسئول برگزار کننده این جشن خیرخواهانه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: ترویج فرهنگ انقلاب در جامعه، ارج نهادن به شهروندان، ترویج کمک به همنوع، گسترش شادابی و نشاط اجتماعی و... با مشارکت، وحدت و همدلی مردم از اهداف اصلی برگزاری این مراسم بود.

محمد عابدی‌زاده افزود: خوشبختانه جشن انقلاب با شکوه هر چه تمام‌تر و در خور شان مردم برگزار شد و نگاه ما بر تلفیق دو مقوله شادی مردم و شاد کردن دل مستمندان بود که به حمدالله با همت والای مردم خوب کنگان به سرانجام رسید.

وی گفت: ابهاماتی در بحث درآمد و عواید حاصل از این جشن وجود داشت که خوشبختانه با شفافیت در عملکرد مجموعه ما و نیز درایت کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۲۰۰ نفر از ایتام مستمند شهرستان تکریم شدند.

شایان ذکر است که جشن بزرگ انقلاب با حضور هنرمندانی نظیر سحر قریشی بازیگر سینما و تلویزیون، علیرضا روزگار خواننده مطرح کشور، حسن غلامی مجری و طنز پرداز محبوب استان و جواد عارفی نوازنده چیره دست، ساز ویولن با حمایت مالی فضا سیر کنگان و بانک املاک عابدیران برگزار شد.