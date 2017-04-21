۳۴ واحد مسکونی به خانواده های دو معلول در زنجان واگذار شده است

سجاد صنعتی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر به واگذاری مسکن به خانواده های دو معلول در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این طرح برای خانواده های دو معلول در شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر و بالای ۲۵ هزار نفرمسکن واگذار می شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان اظهار کرد: در مجموع سهمیه استان زنجان در طرح مسکن دو معلول ها ۱۷۶ واحد است که ۱۳۷ واحدبرای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده و۳۴ واحد هم به این خانواده ها واگذار شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تصریح کرد: این اقدام هم اکنون با همکاری ارگان های متولی سازمان بهزیستی، در حال انجام است.

صنعتی منفرد تاکید کرد: تاکنون ۱۷۶ واحد مسکونی با هزینه دو میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان برای خانوارهای دو معلول و بیشتر روستایی و شهری با همکاری سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان احداث و واگذار شده است.

وی افزود:طبق تفاهم نامه منعقد شده با اداره کل بهزیستی، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برای خانوارهای روستایی و شهری دارای معلول واحد مسکونی احداث می شود و تسهیلات ازم هم پرداخت می شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان یاد آورشد: رسالت و وظیفه اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تامین مسکن برای محرومان و نیز بهسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی است و بعد از تشکیل بنیاد مسکن به فرمان امام خمینی(ره) این ارگان در زمینه بهسازی مسکن روستایی،احداث مسکن روستایی، اجرای طرح هادی و دیگر زمینه‎ها فعالیت می‌کند.

صنعتی منفرد گفت: این نهاد تاکنون منشا خدمات فراوانی در جمهوری اسلامی و تامین مسکن محرومان، بازسازی مناطق آسیب‌دیده در حوادث زلزله و سیل و محرومیت‌زدایی در روستاها بوده است.