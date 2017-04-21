تحول جدی در شهرک های صنعتی دماوند و فیروزکوه ظرف ۳ ماه آینده

علی یزدانی، در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص بازدید خود از شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، و وضعیت این دو شهرستان اظهار کرد: شهرک های صنعتی دماوند و فیروزکوه و نواحی صنعتی این دو شهرستان مصوبه قانونی دارد، اما مشکلاتی در زیرساختهای آن ها مشاهده می شود.
رئیس هیٱت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: تصمیماتی در این بازدید یکروزه اتخاذ شد که امیدواریم که نتایج آن حداقل ظرف سه ماه آینده تحولی جدی در بحث زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای فیروزکوه و دماوند را به وجود بیآورد.
وی همچنین در خصوص نتایج بازدید خود از شهرستان پردیس اظهار داشت: شهرستان پردیس یکی از پرجمعیتترین مناطق شرق استان تهران است که با امتیاز ویژه فاصله بسیار کم به پایتخت قرار دارد.
وی گفت: در بازدید از پردیس با یک بافت متراکم جمعیتی و نیازهای مختلف در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و شهری روبرو شدیم.
یزدانی افزود: مشکل عمده این منطقه پنج نقطه صنفی وصنعتی جاجرود، کمرد، تپهسیف، خرمدشت و بومهن تمرکز هشت هزار بنگاههای تولیدی است.
رئیس هیٱت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ادامه داد: به دلیل اینکه این مناطق باعث ایجاد اشتغال برای هشتاد هزار نفر شده از اولویتهای دولت است که این مجموعه را ساماندهی کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: استاندار تهران به عنوان نماینده دولت در تهران مسؤولیت و مدیریت این ساماندهی را به عهده دارند.
مطالبات صنعتگران پردیسی در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می شود
وی اظهار کرد: اقداماتی توسط استاندار تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی استان انجام شده و پیشنهاد این ساماندهی برای امضا به وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ارسال شده است.
یزدانی گفت: امیدواریم با بازدید و نشستی که امروز با فرماندار، تولید کنندگان و مسؤولین شهرستان پردیس داشتیم نتایج و درخواستهای این جلسه تدوین و طی مکاتبات مجدد به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس جمهور و ریاست سازمان محیط زیست برسد.
رئیس هیٱت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: بنده نیز به نمایندگی از وزارت صنعت در کمیسیونهای زیربنایی دولت که یکی از مراکزی است که باید موضوع تاسیس شهرکهای صنفی و صنعتی از آن مسیر عبور کند، شرکت می کنم و به طور حتم سرعت بیشتری به روند درخواستها خواهیم داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از طریق سازمان محیط زیست نیز برای طرح تاسیس شهرک صنفی و صنعتی در شورای عالی محیط زیست نیز مکاتبات لازم انجام خواهد شد تا این موضوع در اولین جلسه این شورا مطرح و تصمیمی مثبت برای ساماندهی وضعیت موجود این حوزه اتخاذ شود.
وی اضافه کرد: اشتغالزایی وسرمایهگذاریهای بسیار زیادی در این پنج نقطه انجام شده و به همین دلیل امیدواریم بتوانیم در سالی که بنا بر فرموده مقام معظم رهبری به نام تولید و اشتغال نامگذاری شده نه تنها بتوانیم اشتغال فعلی را حفظ کنیم بلکه با علاقه مندی که وجود دارد بتوانیم با اوضاع فعلی تغییری در وضعیت بنگاههای تولیدی اشتغال جدیدی را در داخل مناطق داشته باشیم.
