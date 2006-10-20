پيشنهاد روس ها براي بازگشت انوشه انصاري به فضا

به گزارش خبرگزاري مهر، انوشه انصاري اولين گردشگر فضايي زن جهان در گفتگو با آسوشيتدپرس از اعتياد خود به احساس آزادي در فضا خبر داد و ابراز اميدواري كرد در آينده اي نزديك تجربه سفر خود به خارج از كره زمين را مجددا تكرار كند.



وي اضافه كرد: در حال حاضر مشغول توسعه شركت جديدي هستم كه با هدف فراهم ساختن امكان دسترسي به اينترنت و سرويس هاي مرتبط با آن براي افرادي بدون برخورداري از مهارت هاي رايانه اي تاسيس شده است. وي روياي گسترس زمينه انجام سفرهاي علمي و فضايي را نيز در سر مي پروراند.

انصاري 40 ساله افزود: سخت ترين بخش براي بازگشت به زمين بحث جاذبه است كه شما را به سوي خود مي كشاند. زماني كه برمي گرديد واقعا احساس سنگيني مي كنيد. تنها دليل بازگشت من به زمين خانواده ام بود. اگر مي توانستم آنها را نيز با خود به فضا ببرم، ممكن بود براي هميشه آنجا بمانم.

انصاري گفت: ما براي انجام سفرهاي فضايي به سيستم هاي محرك جديد و ابداعات تازه اي نياز داريم و اميدوارم اذهان جوان در اين زمينه به نقطه نظرات انقلابي جديدي در آينده دست يابند.

"ولاديمير ميخايلف" فرمانده نيروي هوايي روسيه عملكرد انصاري در جريان سفر به فضا را ستود. وي با كنايه گفت: براي چنين شجاعتي مي توانستيم به او پول دهيم.