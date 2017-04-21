به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع ده‌ها سرقت تلفن همراه به شیوه موبایل قاپی، پرونده اولیه با این موضوع در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری تشکیل و جهت رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به پایگاه نهم پلیس آگاهی، کارآگاهان با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از مالباختگان و انجام چهره نگاری موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای علی.ن (۲۳ ساله) شدند؛ محل تردد علی.ن در شهر ری - میدان معلم شناسایی، دستگیر و جهت انجام تحقیقات به پایگاه نهم آگاهی و شعبه پنجم بازپرسی دادسرای شهرری منتقل شد.

علی.ن که به مصرف مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین اعتیاد شدید دارد، همدست خود به نام محمد.م (۳۷ ساله) را معرفی کرد؛ محمد نیز در حین خرید مواد مخدر، دستگیر و در همان بازرسی اولیه، چند دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه از وی کشف شد.

متهمان با اعتراف صریح به ده‌ها فقره سرقت با انگیره تأمین هزینه خرید موادمخدر عنوان داشتند که در صورت عدم موفقیت در انجام سرقت به شیوه موبایل قاپی، با تهدید چاقو اقدام به زورگیری گوشی تلفن همراه و دیگر اموال با ارزش مالباختگان به ویژه از زنان جوان کرده و عمده سرقت هایشان نیز در ابتدای تاریکی هوا بوده است.

قاضی خرازانی بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری با اعلام این خبر، افزود: با توجه به اعتراف صریح متهمان به ده ها فقره سرقت به موبایل قاپی و زورگیری و به جهت شناسایی سایر شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش هر دو متهم صادر شده؛ لذا از تمام شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهمان شدند دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایات خود به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ و یا شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرری مراجعه کنند.