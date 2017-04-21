انهدام باند پسرعموها/سرقت محموله های قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ فروردین ۹۶ سرقت محموله پوشاک در اتوبان امام علی(ع) (مسیر شمال به جنوب) - خروجی جاده معدن، به کلانتری ۱۶۷ دولت آباد اعلام شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت محموله و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

راننده کامیون پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی گفت:ساعت ۱۸ در اتوبان امام علی در حال حرکت بودم که ناگهان یک ۲۰۶ صندوق دار سفید رنگ با سه سرنشین اقدام به متوقف کردن کامیون کردند. پس از توقف، آنها مرا از کامیون به پایین کشیده و با تهدید چاقو و قمه اقدام به بستن دست و پایم کرده و در صندوق عقب ۲۰۶ قرار دادند. پس از طی مسافت کوتاهی، آنها مرا از صندوق عقب ماشین بیرون آورده و با همان دست و پای بسته شده در بیابان های اطراف منطقه دولت آباد رها کردند.

وی افزود: زمانی که سارقان قصد رها کردن مرا داشتند ، هوا کاملا تاریک شده بود اما با این وجود توانستم چند شماره از پلاک ماشین آنها را به خاطر بسپارم.

کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی با بهره گیری از همان اطلاعات محدود به دست آمده از پلاک ۲۰۶ سارقان، موفق به شناسایی خودرو ۲۰۶ سفید رنگ صندوق دار شدند.

کارآگاهان در اقدامات پلیسی، با شناسایی مالک خودرو به نام «هوشنگ» ۵۰ ساله اطلاع پیدا کردند که خودرو در اختیار پسر ۲۲ ساله اش به نام «رضا» بوده است.

با شناسایی مخفیگاه «رضا» در منطقه شهرزاد دولت آباد، وی ۲۷ فروردین دستگیر شد. رضا با اعتراف صریح به مشارکت در سرقت به عنف محموله پوشاک، محل نگهداری محموله سرقتی را چند کوچه پایین تر از مخفیگاهش نشان داد.

با شناسایی دقیق محل نگهداری محموله، کارآگاهان ضمن هماهنگی با بازپرس پرونده به این محل مراجعه و در بازرسی از یک منزل مسکونی موفق به کشف کامل محموله ی سرقتی شدند.

با دستگیری «مسعود» ۳۱ ساله که اموال مسروقه در خانه اش نگهداری می شد، وی در اعترافاتش به کارآگاهان عنوان داشت که این محموله توسط برادر و پسرعموی همسرش به نام های «امیر» و «هومن» به خانه اش انتقال داده شده است.

با شناسایی «هومن» ۲۷ ساله و «امیر» ۲۸ ساله به عنوان متهمین اصلی پرونده، هومن به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار پایگاه نهم آگاهی در زمینه زورگیری مورد شناسایی قرار گرفت؛ بلافاصله قبل از اطلاع «هومن» و «امیر» از دستگیری همدستان خود و کشف محموله توسط کارآگاهان، هر دو نفرشان در دو عملیات جداگانه همزمان، در منطقه دولت آباد دستگیر و به پایگاه نهم آگاهی منتقل شدند.

«هومن» و «امیر» در اظهارات خود عنوان داشتند که محموله مسروقه را آنها خودشان ابتدا برای مالباخته و به صورت قاچاق از شهرهای جنوبی کشور به تهران آورده و در ادامه، با اطلاع از قاچاق بودن محموله و اطمینان از این موضوع که صاحب بار حتی در صورت سرقت محموله اش بواسطه قاچاق بودن آن اقدامی برای طرح شکایت نخواهد کرد، طراحی سرقت را انجام و نهایتا با همکاری یکی از دوستانشان به نام رضا اقدام به انجام سرقت محموله به شیوه راهزنی کرده و محموله سرقتی را به منزل خواهر «هومن» منتقل کرده اند.



سرهنگ کارآگاه حسین زارع رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر، به خبرنگار مهر، گفت: متهمان با قرار قانونی و جهت انجام تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی، در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند.