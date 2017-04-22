تحقق اقتصاد مقاومتی مدیریت جهادی و تفکر ولایی می خواهد

سرهنگ محمد خوشقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه یکی از اهداف مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به نوعی تکرار شعار سال گذشته است، ابراز داشت: معظم له این نکته را که مشکل اساسی و پیشروی کشور در ابعاد مختلف با اقتصاد مقاومتی حل می شود را با این اقدام باز هم گوشزد کردند لذا باید دانست که با تحقق کامل منویات ایشان می توانیم توطئه ها و تهدیدهای دشمنان را در فضای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خنثی کنیم.



وی اضافه کرد: بیکاری، گرانی، تورم و وابستگی ریشه در عدم اجرای اقتصاد مقاومتی دارد و در کنار آن وقتی این مهم به عنوان یک باور تلقی نشود و تنها به شعار، حرف و سخنرانی اکتفا کنیم، وابستگی و نیاز به بیگانگان افزایش پیدا می کند و در نتیجه تولید کاهش و بیکاری افزایش خواهد یافت که این زنگ خطری بزرگ است.



فرمانده سپاه ناحیه دامغان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای کامل عدم وابستگی و روی پای خود ایستادن، جلوگیری از اشرافی گری است، گفت: ملت ما از هر تهدیدی نخواهد ترسید بلکه این نظام آنقدر مقاوم است که درعرصه های مختلف با اتکا به قدرت مردم عزتمند است و امروزه پیشرفت های متعدد نظام در ابعاد مختلف باعث افزایش تهدیدات استکبار به سرکردگی آمریکا شده و این تهدیدها هر روز، در ابعاد مختلف و با رنگ ها و چهره های گوناگون خود را نشان می دهد که ایستادن در برابر آنها هوشیاری می طلبد.

خوشقدم با بیان اینکه ملت ایران برای مقابله با تهدیدها و ترفندهای دشمنان باید بهترین راه ممکن را با بصیرت و شناخت انقلابی و ولایی اجرا کند تا از آسیب ها و تهدیدات پیش روی جلوگیری شود، افزود: مردم ایران اسلامی در طول چهار دهه از شکل گیری انقلاب ثابت کردند که با درایت و پشتکار خود می توانند کوه های عظیم و مشکلات و توطئه های متعدد دشمن را خنثی سازند.



وی ادامه داد: امروز وظیفه همگان است که در کنار مردم و با برنامه ریزی مسئولان، اقتصاد مقاومتی محقق و در تمامی عرصه ها عملیاتی و از واردات بی رویه کالاهای خارجی و غیر ضروری جلوگیری شود و از سرمایه های داخلی به خارج از کشور و نگاه به دست بیگانگان اجتناب کنند.