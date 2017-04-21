تکرار نایب قهرمانی توسط پسران/ هادیان آخرین طلا را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که از روز چهارشنبه با حضور ۲۴۶ تکواندوکار از ۲۰ کشور به میزبانی قزاقستان در شهر «آتی راو» آغاز شده بود با قهرمانی کره جنوبی در بخش پسران به پایان رسید.

کره جنوبی با هفت مدال طلا و دو نقره ۹۹ امتیاز کسب کرد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. ایران با سه طلا، دو نقره و یک امتیاز در مجموع با ۶۱ امتیاز روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و قزاقستان با یک نقره و یک برنز با ۴۲ امتیاز سوم شد.

در روز پایانی این رقابتها تیم کشورمان چهار نماینده داشت. امیرعلی پروینی در وزن ۶۳- کیلوگرم و امیرحسین وقوعی آذر در وزن ۷۸- کیلوگرم به ترتیب مقابل رقبای از تایلند و کره جنوبی نتیجه را واگذار کرده و حذف شدند.

حمیدرضا هادیان در وزن ۵۹- کیلوگرم در پیکار با جون«جئونگ لیم» از کره جنوبی ۳۷ بر ۲۷ به پیروزی دست پیدا کردو سپس «گیلبوینا» از فیلیپین را ۲۰ بر۵ شکست داد و در مرحله نیمه نهایی «ولادیسلاو ایکساف» از قزاقستان را ۱۹ بر۶ از پیش رو برداشت و راهی بازی نهایی شد و در این مرحله هم با پیروزی ۲۵ بر ۲۳ مقابل «الهلوان» اردنی به مدال طلا دست پیدا کرد.

مهران برخورداری در وزن ۷۸+ کیلوگرم دور نخست «سلطان مراتوف» از قزاقستان را ۱۳بر۵ شکست داد و در مرحله نیمه نهایی ۹بر۷ نتیجه را «چوی یانگ» از کره جنوبی واگذار کرد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

برای تیم کشورمان تیم ملی تکواندو ایران حامد اصغری، حمیدرضا هادیان و محمدحسین یزدانی سه مدال طلا ، حمیدرضا صدری و احمدرضا مختاری دو نشان نقره و مهران برخورداری هم یک مدال برنز کسب کردند. امیرولی پور، ابراهیم صفری، امیرعلی پروینی و امیرحسین وقوعی آذر هم از دور مسابقات حذف شدند.

تیم پسران کشورمان دوره قبل این رقابتها نیز با دو طلا، چهار نقره و یک برنز نایب قهرمان شده بود.