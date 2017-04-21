۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

امام جمعه جهرم:

کار فرهنگی در دانشگاه ها جدی گرفته شود

جهرم_امام جمعه جهرم به ضرورت اجرای برنامه های فرهنگی در سطح دانشگاه ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در خطبه های نماز جمعه امروز شهر جهرم گفت: جهرم از جمله شهرهایی است که مراکز دانشگاهی در آن توسعه یافته و گسترش مسایل فرهنگی در این مراکز علمی از ضروریات است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان دانشگاه ها باید نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی اهتمام ویژه ای داشته باشند، افزود: کار فرهنگی یعنی دانشجویان را مومن و متعهد به اسلام و آرمان های نظام بار آورد.

امام جمعه جهرم به انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: انتخاب ما در آینده شهر و کشورمان اثر گذار است و باید دقت شود تا بهترین گزینه ها انتخاب شوند.

وی همچنین به مناسبت های هفته آینده اشاره کرد و سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) را تسلیت و مبعث پیامبر اکرم (ص) را تبریک گفت.

