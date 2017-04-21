استقبال بانوان از فعالیت های اجتماعی در کشور رو به افزایش است

شهیندخت مولاوردی، که همراه با معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در مراسم نمادین روز هوای پاک در حاشیه رودخانه جاجرود حضور پیدا کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور بانوان در این آئین، اظهار داشت: امروز مشارکت بانوان در تمام عرصه‌ها واقعیتی انکار ناپذیر است و این مشارکت هر روز پر رنگ تر از روز قبل خواهد شد.

وی گفت: هر کجا که ضرورتی بر حضور و مشارکت زنان و دختران میهن‌مان باشد، با شور، انگیزه و قدرت وارد می شوند و تاثیر مثبت می گذارند.

مولاوردی افزود: با توجه به سنخیتی که اینگونه فعالیت‌ها و پویش‌ها با فعالیت مورد انتظار بانوان دارد امروز شاهد استقبال خوب بانوان بودیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: قطعا این آیین زیبا تاثیر مصبتی در فرهنگ‌سازی و تغییر نگاه، افکار و در نهایت تغییر رفتار را به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در زمینه فرهنگ‌سازی خانم‌ ها به عنوان مادران و از بعد تربیتی می توانند بسیار موثر باشند و در موضوعات اساسی مانند مدیریت مصرف انرژی، مدیریت پسماند، اصلاح الگوی مصرف و مواردی از این دست مادران نقش به سزایی دارند.

مولاوردی اظهار کرد: این کار می تواند به ما در جهت رسیدن به توسعه پایدار که هدف اصلی آن توسعه همراه با حفظ محیط زیست است، کمک کند.

بر اساس این گزارش مسئولین و حامیان محیط زیست در این طرح به طور نمادین با کیسه های زباله اقدام به جمع آوری زباله های موجود در طبیعت کردند.