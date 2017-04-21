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۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۱۲

امام جمعه ایلام:

شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها انقلابی عمل کرد

شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها انقلابی عمل کرد

ایلام-امام جمعه ایلام گفت: شورای نگهبان در رد صلاحیت کسانی که با ولایت فقیه و رهبری زاویه دارند انقلابی عمل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدنقی لطفی امروز در خطبه های نماز جمعه این شهر اظهار داشت: شورای نگهبان در رد صلاحیت کسانی که با ولایت فقیه و رهبری زاویه دارند انقلابی عمل کرد.

وی افزود: کثرت نام نویسی نامزدهای یاست جمهوری به ویژه اصلاح طلبان تمسخر و دهن کجی به نظام و قانون اساسی و آتش تهیه  تبلیغاتی علیه شورای محترم نگهبان است.اساسا ثبت نام عمده زیادی از آنهاو رد صلاحیت بیشتر این افراد مقدمه و بهانه ای برای تخریب جایگاه شورای نگهبان است.

امام جمعه ایلام ادامه داد: این یک واقعیت انکار ناپذیر است شورای نگهبان همواره در رد صلاحیت برخی نامزدها بر اساس قانون و مصالح کشور با قاطعیت و انقلابی عمل می کند و جنجال های تبلیغاتی رسانه ای دشمنان و مزدوران داخلی در عزم و اراده اعضا محرتم شورای نگهبان بی اثر خواهد بود.

وی ادامه داد در  به واگذاری سهام عدالت پرداخت و گفت: واگذاری سهام عدالت و پرداخت یارانه های نقدی به مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در آستانه انتخابات شائبه تبلیغات انتخاباتی دارد. چرا در مدت چهارسال چنین کمک هایی رخ نداد.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی ابراز کرد: چرا برخی از مدیران پرداخت یارانه را عذاب الیم، گدا پروری و توهین به مردم عنوان می کردند اما در آستانه انتخابات در کیسه را باز کردند و ثانیا این نشان از بی عدالتی و جفا به سایر نامزدها است. گرچه کمک به طبقات نیازمند جامعه همواره کاری مطلوب و در خور تحسین است اما در آستانه برگزاری انتخابات یک نوع امتیاز و جلب آراء برای نامزد خاص است.

وی تصریح کرد: این کار قطعا موجب اعتراض و انتقاد سایر نامزدها خواهد شد و این برخلاف روند تبلیغات سالم در کشور و یک سنت غلط و مردم نیز از شیوه تبلیغات انتخاباتی کاملا ناراضی و معترض خواهند بود.

خطیب جمعه ایلام به ۲۵ رجب که سالروز شهادت امام هفتم موسی بن جعفر (ع) است اشاره کرد و گفت: امام هفتم واجد تمامی صفات و کمالات انسانی بود.

وی عنوان داشت: اصولا پیشوایان معصوم(ع)مظهر کامل فضائل و مکارم اخلاقی بودند و همه آنها در یک مکتب تربیتی پرورش یافته و از سرچشمه نظام وحیانی الهام گرفته اند. مکارم اخلاق و ویژگی های روحی پیشوای هفتم چنان چشمگیر بود که نه تنها دوستان بلکه سر سخت ترین دشمنان آن حضرت نیز بدان معترف بودند و خود را در برابر آن عظمت کوچک و حقیر می دانستند.

تهدیدات و تحریم ها دلیل روشن بر نفض و شکست برجام است

حجت الاسلام والمسلمین لطفی در ادامه به تهدیدات و تحریم های آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: این تهدیدات و تحریم ها دلیل روشن بر نفض و شکست برجام است و این خود ضعف و عقب نشینی دولت تدبیر و امید است.

وی ادامه داد: اصولا هر وقت اصلاح طلبان  دگر اندیشان گفتگو با آمریکا مدیریت اجرایی کشور را عهده دار شدند از گفتمان انقلابی امام و رهبری فاصله گرفتند. فشارها و تهدید و تحریم های دولت آمریکا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری یکی از سران فتنه ۸۸ صد چندان شد و علیرغم امتیاز دهی و عقب نشینی از مبانی انقلابی و فکری امام آمریکائیها نه تنها امتیازی به ایران نداند بلکه ایران را بعنوان محور شرارت معرفی کردند.

امام جمعه ایلام گفت: امروز هم که اصلاح طلبان در این دولت سکاندار مدیریت کلان کشور هستند با مسئله برجام امتیازات فراوان به طرف های غربی داده و از خطوط قرمز عبور کردند و برجام را فتح الفتوح و خورشید تابان و بزرگتر از پیروزی خرمشهر دانستند اما پس از توافق و اجرا نه تنها مشکلات اقتصادی حل نشد نه تنها آمریکا از مواضع خصمانه خود عدول نکرد بلکه مشکلات اقتصادی بیشتر و گستاخی و تحریم ها علیه ملت ایران بیشتر شد که اگر به توصیه های حکیمانه رهبر معظم انقلاب عمل می شد قطعا کشور تا این حد خسارت نمی دید.

کد مطلب 3958732

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