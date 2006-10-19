مرحوم سليمي مديري فراجناحي و عاشق خدمت به جمهوري اسلامي بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشييع پيكر قائم مقام معاون اداري مالي سازمان صدا و سيما و مدير عامل موزه سينما صبح امروز با حضور رئيس سازمان صدا و سيما، مهندس محمدرضا جعفري جلوه معاون سينمايي وزير ارشاد، مديران شبكه هاي تلويزيوني و تني چند از هنرمندان از مقابل مسجد بلال به سمت بهشت زهرا تشييع شد.

در ابتداي اين مراسم كه با حضور انبوه دوستداران و همكاران مدير عامل فقيد موزه سينما برگزار شد، مهندس ضرغامي در سخناني با تسليت به خانواده آن مرحوم درباره شخصيت وي گفت: "اين جمعيت انبوه امروز براي تشييع پيكر مرحوم سليمي از خدمتگزاران خالص نظام جمهوري اسلامي حضور به هم رسانده اند."

وي ادامه داد: "سليمي مديري نمونه به معناي واقعي كلمه و انساني شايسته، مخلص، بسيجي و كارآمد بود. شايستگي كه از يك مدير توانا توقع مي رود در مرحوم سليمي بود. شما همه كساني هستيد كه با شخصيت اين مرحوم از نزديك آشنا بوديد و ويژگي هاي بارز شخصيتي او براي همه ما روشن است."

ضرغامي با اشاره به فعاليت هاي مرحوم سليمي در عرصه سينما و رسانه ملي گفت: "وي بعد از انقلاب اسلامي فعاليت هاي زيادي براي انقلاب انجام داد. اما در 15 سال گذشته تا حال در حوزه هنر، سينما و رسانه ملي فعاليت هاي جديتري را پيگيري كرد. وي در اين زمينه منشاء خدمات ارزنده اي بود و تمام كارها را با جديت دنبال مي كرد و اين موضوع از خصيصه هاي اصلي او به حساب مي آمد."

رئيس سازمان صدا و سيما درباره يكي ديگر از ويژگي هاي برجسته اين مدير فرهنگي گفت: "يكي ديگر از ويژگي هاي منحصر به فرد مرحوم سليمي توجه به مسئولاني بود كه بعد از دوره مديريت انزوا پيشه كرده اند. وي هميشه به اين افراد توجه ويژه نشان مي داد و هميشه از آنها دلجويي مي كرد و به آنان احترام مي گذاشت. او مديري فراجناحي بود و فقط در انجام فعاليت هايش به خدمت مصلحانه فكر مي كرد."

وي درباره فعاليت هاي مرحوم سليمي در سازمان صدا و سيما هم گفت: "وي در تمام زمينه ها ظرفيتي بالا داشت، به طوري كه غير از فعاليت هايش در صدا و سيما هرگاه پروژه هاي سنگين و سختي در اين سازمان پيش مي آمد كه مديران ديگر از انجام آن عاجز بودند، به او محول مي شد. مرحوم سليمي فردي با پشتكار، پرتلاش و اهل برنامه ريزي و سازماندهي بود. او عاشق كار و خدمت به جمهوري اسلامي بود و حركت جدي مبارزه با اصراف را در سازمان آغاز كرده بود و به گونه اي مي خواست صرفه جويي را رواج دهد."

در اين مراسم هنرمندان و مسئولاني همچون مهندس محمد علي آبادي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني، احمد مسجد جامعي وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي، صحفي معاونت سابق مطبوعاتي وزارت ارشاد، محمدمهدي حيدريان معاونت سينمايي سابق وزارت ارشاد، مرتضي ميرباقري معاون سيما، حسن خجسته معاون صدا، عليرضا برازش مدير شبكه اول، عزت اله انتظامي، كمال تبريزي، عبدالحسين مختاباد، محمد پيرهادي، جهانگير الماسي، احمدرضا درويش، مرتضي شايسته، ناصر شفق، عبدالحسين برزيده، محمدرضا تابش نماينده مجلس، جعفر صانعي مقدم، محمد بهشتي و ... حضورداشتند.

مراسم سوم مرحوم مهدي سليمي روز شنبه 29 مهرماه از ساعت 10 تا 11:30 در مسجد بلال واقع در خيابان ولي عصر (عج) و مراسم هفتم روز سه شنبه دوم آبان ماه در مسجد الرضا (ع) در خيابان خرمشهر، ميدان نيلوفر برگزار مي شود.