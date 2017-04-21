به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالله اعزازی روز جمعه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: مردم بایستی به افراد نخبه، کارامد، با تجربه، متعهد و دلسوز اعتماد کنند و بصورت منطقی و به دور از احساسات و حاشیه ها نسبت به انتخاب افراد کارآمد و باتجربه اقدام کنند تا برآیند کار توسعه و آبادانی باشد.

اعزازی با بیان اینکه شوراهای اسلامی به واسطه جایگاهی که در قانون پیش بینی شده است باعث تقویت گفتمان مشارکت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری در جامعه می شوند ادامه داد: در واقع شوراها باعث تقویت مدیریت محلی شده و اگر به عنوان پارلمان محلی تقویت شوند، باعث می‌شوند که مردم خود را در همه اتفاقات شهری و روستایی سهیم بدانند وی با اشاره به حاشیه های ایجاد شده در دوره اخیر شوراهای شهر گفت: این اتفاقات باعث کاهش اعتماد مردم نسبت به این نهاد تصمیم گیری شد.

نماینده مردم شهرستان بناب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بررسی دقیق تعیین صلاحیت ها در هیات های نظارت مطالبه عمومی است تصریح کرد: بدون تردید هیات های نظارت با دقت و جدیت و لحاظ کردن مر قانون و حق الناس رسالت خطیر خود را به خوبی انجام دادند. اعزازی از ابتکار عمل هیات عالی نظارت در مصاحبه با نمایندگان و انتقال تجربه آنها در فرآیند پارلمان های محلی قدردانی کرده و افزود: شوراها به عنوان پارلمان‌های محلی رابط بین مردم، دولت و مجلس هستند و نقش مهمی برای انتقال مشکلات متعدد مردم به مسئولان دارند.

وی ادامه داد:در طول تاریخ انقلاب اسلامی هرجا به مردم اعتماد کردیم و نقش دادیم مردم صادقانه و قاطعانه در صحنه های مورد نظر موثر واقع شدند. اعزازی با بیان اینکه سپردن مسئولیت ها به مردم یکی از افتخارات نظام است تصریح کرد:شوراها یکی از صحنه های مهم برای نقش آفرینی مردم در عرصه مدیریت شهری وروستایی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:در مورد ارزیابی عملکرد شوراها باید در مرحله اول فرآیند این چهار دوره را با آن چیزی که در قانون پیش بینی شده مقایسه کنیم و ببینیم که آیا مسیر همان است که قانونگذار مشخص کرده است یا نه.

اعزازی افزود: در فرآیند زمانی چهار دوره گذشته شوراها، هم تجربه های خوبی کسب شده و هم نقاط ضعف محدودی برای مردم و مسئولان نمایان شد که حاکی از خلا نظارتی و قانونی بوده که مجلس به دنبال رفع این ایرادهاست.

نماینده مردم شهرستان بناب برای اصلاح قوانین شوراها و رساندن این نهاد به جایگاه حقیقی، نقش مردم و مجلس را مکمل هم خوانده و تاکید نمود:شوراها به عنوان پارلمان های محلی بهترین مشاور و بازوان فکری مجلس و نمایندگان هستند و نمایندگان نیز با دید مشاوران محلی به حمایت شوراها نیازمند هستند واین ارتباط دو سویه است.

وی با مثبت ارزیابی کردن افزایش کاندیداهای پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا در مقایسه با دوره های قبلی تاکید کرد: این امر ناشی از شناخت مردم نسبت به جایگاه شوراها و احساس مسئولیت برای نقش آفرینی شوراها در عرصه مدیریتی است.