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۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۴۹

وزیر علوم در مشهد مطرح کرد؛

عمل به اقتصاد مقاومتی در عرصه علمی با استفاده از دانش داخلی

عمل به اقتصاد مقاومتی در عرصه علمی با استفاده از دانش داخلی

مشهد-وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در سال جاری با استفاده از توان و دانش داخلی برای تحقق شعار سال در عرصه علمی کشور و تولید سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی عصر امروز در اختتامیه دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: بناداریم در عرصه علمی با بهره گیری از دانش داخلی، بخش کوچکی از اهداف بزرگ و به حق مقام معظم رهبری را در زمینه شعار سال محقق کنیم.

وی افزود: یکی از مهمترین سیاست های دولت یازدهم پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی و عدم وابستگی به دیگر کشورها بوده که در این راستا تلاش ها و اقدامات بسیاری انجام گرفته است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تولید سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با توان دانشمندان و نخبگان ایرانی را یکی از پیشرفت های کشور در عرصه علمی برشمرد و گفت: جهاد دانشگاهی از جمله مجموعه‌های علمی و دانشگاهی است که گام‌های بسیار خوبی در راستای خودکفایی کشورمان در تولید سلول‌های بنیادی و بازساختی پزشکی برداشته است.

وی ابراز داشت: نخبگان و دانشمندان ایرانی در شاخه‌های مختلف علمی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و این توان و دانش چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی برهیچکس پوشیده نیست.

فرهادی با بیان اینکه دانشمندان ایرانی در عرصه‌های مختلف ملی و بین‌المللی افتخارات زیادی را رقم زده‌اند، خاطرنشان کرد: بی‌شک اگر حمایت های بیشتری از آنان صورت گیرد، شاهد پیشرفت روز افزون کشورمان در عرصه های علمی همچون تولید سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی خواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرن ۲۱، دوران علوم اعصاب، شناختی و زیستی است، باید با برنامه ریزی و تلاش دانشمندان و نخبگان ایرانی، شاهد مدلسازی و یافته‌هایی در حوزه‌های تشخیصی، شناختی و درمانی باشیم.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری تصریح کرد: در حوزه دانش عصب شناسی یا نوروساینس ۱۷ قلمرو وجود دارد که باید آن‌ها پرداخته شود و خوشبختانه امروز ایران اسلامی هم گام با دیگر کشورها، پیشرفت‌های بسیار خوبی در عرصه سلول‌های بنیادی و پزشکی داشته است.

کد مطلب 3958794

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