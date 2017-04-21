عمل به اقتصاد مقاومتی در عرصه علمی با استفاده از دانش داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی عصر امروز در اختتامیه دومین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: بناداریم در عرصه علمی با بهره گیری از دانش داخلی، بخش کوچکی از اهداف بزرگ و به حق مقام معظم رهبری را در زمینه شعار سال محقق کنیم.

وی افزود: یکی از مهمترین سیاست های دولت یازدهم پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی و عدم وابستگی به دیگر کشورها بوده که در این راستا تلاش ها و اقدامات بسیاری انجام گرفته است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تولید سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی با توان دانشمندان و نخبگان ایرانی را یکی از پیشرفت های کشور در عرصه علمی برشمرد و گفت: جهاد دانشگاهی از جمله مجموعه‌های علمی و دانشگاهی است که گام‌های بسیار خوبی در راستای خودکفایی کشورمان در تولید سلول‌های بنیادی و بازساختی پزشکی برداشته است.

وی ابراز داشت: نخبگان و دانشمندان ایرانی در شاخه‌های مختلف علمی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و این توان و دانش چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی برهیچکس پوشیده نیست.

فرهادی با بیان اینکه دانشمندان ایرانی در عرصه‌های مختلف ملی و بین‌المللی افتخارات زیادی را رقم زده‌اند، خاطرنشان کرد: بی‌شک اگر حمایت های بیشتری از آنان صورت گیرد، شاهد پیشرفت روز افزون کشورمان در عرصه های علمی همچون تولید سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی خواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرن ۲۱، دوران علوم اعصاب، شناختی و زیستی است، باید با برنامه ریزی و تلاش دانشمندان و نخبگان ایرانی، شاهد مدلسازی و یافته‌هایی در حوزه‌های تشخیصی، شناختی و درمانی باشیم.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری تصریح کرد: در حوزه دانش عصب شناسی یا نوروساینس ۱۷ قلمرو وجود دارد که باید آن‌ها پرداخته شود و خوشبختانه امروز ایران اسلامی هم گام با دیگر کشورها، پیشرفت‌های بسیار خوبی در عرصه سلول‌های بنیادی و پزشکی داشته است.