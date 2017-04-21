کشف ۳۰ برنامه بمب گذاری سال قبل در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی شامگاه جمعه در مراسم پانزدهمین سالگرد مرحوم عزت الله دامادی نماینده فقید مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به برقراری امنیت در کشور اظهار داشت: بیش از ۳۰ برنامه بمب گذاری سال قبل در کشور خنثی شده است.

وی افزود: ایران اسلامی در سایه تلاش سربازان گمنام و نیروهای خدوم در امنیت به سر می‌برد درحالی که در دیگر کشورها شاهد ناامنی‌هایی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اجازه توطئه و به چالش کشیدن کشور را به هیچ کس نمی‌دهیم به شرایط حساس انتخابات اشاره و اضافه کرد: حجم کار وزارت اطلاعات در این دوران بسیار زیاد است.

وزیر اطلاعات عنوان کرد: مسئولیت‌ها برای افراد یک امتحان الهی است و ملاک زندگی افراد باید قانون و قرآن کریم باشد.

حجت الاسلام علوی، با اشاره به خصوصیات و ویژگی‌های مرحوم دامادی نماینده فقید مردم ساری و میاندورد در مجلس افزود: مردم مازندران از نخستین افرادی بودند که اسلام را پذیرفتند و همواره در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی کرده‌اند.