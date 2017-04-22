قطب تولید کلزا در ایلام از نبود صنایع تبدیلی رنج می برد

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: شهرستان دهلران در جنوب استان ایلام به عنوان قطب اصلی کشاورزی استان ایلام شناخته می شود و در این شهرستان محصولات مهمی مثل گندم، جو، کلزا و ذرت تولید می شود که از کیفیت بالایی برخوردار است.

این شهرستان به سبب خاک حاصلخیر و آب های زیرزمینی امروزه در حالی قطب تولید محصول کلزا به شمار می رود که فرصت های بی نظیر این محصول برای اشتغال و توسعه در شهرستان از بین رفته است.

کلزا محصولی است که چند سالی است در استان ایلام رونق گرفته و جهاد کشاورزی نیز با طرح خرید تضمینی از کشت این محصول بسیار پرکاربرد حمایت می کند.

تولید ۴ هزار تن کلزا در دهلران

تورج کرمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دهلران دارای بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین قابل کشت است که هم اکنون طرح احیای ۵۷ هزار هکتاری مناطق دشت عباس نیز در حال اجراست.

بیش از نیمی از محصولات کشاورزی استان ایلام در شهرستان دهلران تولید می شود و هم اکنون این شهرستان در محصولاتی مثل گندم، کلزا و ذرت قطب اصلی تولید در استان شناخته می شود

کرمی با اشاره به اینکه کشت کلزا چند سالی است در شهرستان رونق گرفته است، افزود: در این شهرستان دو هزار و ۴۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی به کشت کلزا اختصاص یافته که پیش بینی می شود بیش از چهار هزار تن کلزا برداشت شود.

وی تصریح کرد: کلزا با قیمت تضمینی هر کیلو ۲۷ هزار و ۸۳۰ ریال با در نظر گرفتن دو درصد افت مفید و یک درصد افت غیر مفید از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود.

مشکلات بر سر راه تولید کلزا در دهلران

وی با اشاره به اینکه دانه روغنی کلزا یکی از مهمترین محصولات تولیدی در شهرستان است، گفت: این محصول به دلیل نبود صنایع تبدیلی و کارخانه های روغن کشی به سایر استان ها ارسال می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به کیفیت بالای کلزای تولیدی در شهرستان می توان با راه اندازی کارخانه های روغنی کشی باعث اشتغال و توسعه شهرستان شد، اگر سرمایه گذارنی برای راه اندازی این کارخانه در شهرستان وجود داشته باشد مسئولان نیز حمایت می کنند.

کرمی بیان داشت: کشت این محصول برای کشاورزی بسیار باصرفه تر از سایر محصولات است و می توان در آینده ای نزدیک میزان کشت این محصول را با توجه به استقبال خوب کشاورزان افزایش داد.

ایلام رتبه ششم تولید محصول دانه روغنی کلزا در کشور

سید محمد تراب میری رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه استقبال از کشت کلزا هر سال در استان افزایش می یابد و هم اکنون این استان رتبه ششم تولید دانه روغنی کلزا در کشور را داراست.

وی گفت: پیش بینی می شود در سال جاری بیش از ۱۲ هزار تن کلزا در استان برداشت شود و ۱۰ مرکز خرید و سیلو برای ذخیره کلزا در استان در نظر گرفته شده که سه مرکز آن در شهرستان دهلران قرار گرفته است و محصول کلزا بعد از ذخیره سازی در سیلو ها به استان های دارای کارخانه روغن کشی صادر می شود.

میری با اشاره به اینکه کشت کلزا در اراضی کشاورزی علاوه بر صرفه اقتصادی و تولید روغن از فرآوری این محصول زراعی در کنترل علف‌های مزارع نقش اساسی دارد، افزود: ارزش اقتصادی محصول کلزا در شهرستان دهلران بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.