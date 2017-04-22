اطلاعات ۵۰۰ مداح زنجانی در سامانه طوبی ثبت شده است

حجتالاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سطحبندی در سامانه طوبی در چهار سطح صورت می گیرد، افزود: این سطحبندی بر اساس میزان تحصیلات، سطح آگاهی و دانش در حوزه دین و تاریخ است.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: در مجموع اطلاعات ۵۰۰ نفر از مداحان و شعرای آئینی در این سامانه ثبت شده و این افراد با تأیید در سیستم کدی را دریافت کرده و سطح مداحی افراد مشخص میشود.
خسروی تاکید کرد: ۴۰ مداح خانم هم در استان فعالیت میکنند که اطلاعات آنها در سامانه طوبی ثبت خواهند شد.
وی گفت: با اجرای این طرح پایگاه اطلاعاتی تشکلهای مذهبی قابلدسترسی خواهد بود و سامانه طوبی که از سال گذشته در استان راهاندازی شده و در نخستین گام اجرای فاز اول، اطلاعات مداحان و شعرای شهرستان زنجان ثبت شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان به مزایای اجرای طرح طوبی اشاره کرد و یادآور شد: این طرح گام مهمی در ساماندهی هیئتهای مذهبی است و بانک اطلاعاتی هیئتها در دسترس خواهد بود و فعالیتها هم منسجم میشود.
خسروی تصریح کرد: این طرح همچنین در تدوین و برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی به مسئولان کمک کرده و با اجرای این طرح فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در استان تسریع و کیفی سازی میشود.
وی گفت: برای اینکه مساجد و هیئتها قرآن محور، آموزش محور و برنامه محور باشند طرح سامانه طوبی در سطح کشور و استان اجرا میشود.
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