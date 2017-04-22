مدیریت شهری نیازمند انسجام، علم، دلسوزی و تلاش جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری صبح شنبه در دیدار امام جمعه، فرماندار، شهردار، فرمانده سپاه، رییس دادگستری، دادستان و اعضا شورای حل اختلاف شهرستان بوئین زهرا اظهار کرد: امروز همان طور که مقام معظم رهبری فرموده اند کشور نیاز به کار و تلاش دارد و علاقمندان به نظام و انقلاب در هر نقطه ای از کشور باید وجه همت خود را بر خدمت به مردم قرار دهند.

وی ادامه داد: خدمت به مردم ارزش اجتماعی و دینی است که در درگاه الهی از این ارزش با عنوان عبادتی بالا و مثال زدنی یاد شده است.

انصاری خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف تجربه ای موفق از حضور مردم در عرصه خدمت به جامعه است که اقشار مختلف در آن مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: شورای شهر و روستا نیز عرصه دیگری از حضور و مشارکت مردم برای خدمت است که باید از این فرصت ذی قیمت حضور مردم برای ارائه خدمات شایسته و بزرگ به مردم استفاده شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به موفقیت های حضور مردم در عرصه های مختلف اظهارداشت: هر جا مردم وارد عرصه شده اند نتایج گران سنگ آن را دیده ایم ولی باید گفت که این حضور در عرصه های مختلف مستلزم پیش نیازهایی است تا بتوان در پایان هر دوره کارنامه عملکردی درخشان را از خدمت به مردم ببینیم.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری برای موفقیت لازم است دارای انسجام، وحدت، بکارگیری علم و دانش، دلسوزی و تلاش و همت جهادی در عرصه خدمت به مردم است.

انصاری با اشاره بر لزوم همکاری میان اقشار مختلف و دستگاه های متنوع اعلام کرد: هم افزایی مقامات شهرستانی و تعامل سازنده مبتنی بر قانون می تواند توسعه شهر و تأمین امنیت و حقوق عمومی را تضمین کند.

وی با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد: هم سویی و تعامل بیشتر میان دستگاه های فرهنگی، شناسایی آسیب های فردی و اجتماعی و ریشه یابی آنها نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ایفاء می کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: کیفر حبس اگرچه به ظاهر بر خود شخص زندانی تحمیل می‌شود اما به اذعان کارشناسان؛ زندانی شدن شخص، بدون تردید به شکل غیرمستقیم آثار زیانباری بر خانواده زندانی تحمیل خواهد کرد و در نتیجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها خدشه وارد خواهد ساخت، به طوری که امروزه یکی از دغدغه‌های مسؤولان نظام، حمایت از خانواده زندانیان است تا آنها بر اثر زندانی شدن سرپرست خانوار، به سمت و سوی آسیب های اجتماعی کشیده نشوند.

وی تصریح کرد: هدف دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نهادینه شدن فرهنگ صلح وسازش در سطح جامعه است؛ حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسئولان قضایی در سال‌های اخیر بوده است.

انصاری یادآورشد: در همین راستا ابلاغ بخشنامه ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها در سال ۱۳۹۵ از سوی ریاست معزز قوه قضائیه و تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، چشم‌انداز جدیدی را برای کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها و جلوگیری از صدور احکام بی‌مورد حبس، گشوده است.

در ادامه امام جمعه و فرماندار بوئین زهرا ضمن تقدیر و تشکر از خدمات دستگاه قضایی بر همکاری و تعامل هرچه بیشتر با دستگاه قضا تأکید کردند.