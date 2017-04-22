به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کریم امروز شنبه در همایش سفیر سلامت دانش آموزی و افتتاح طرح سفیر سلامت دانشجویی، اظهار داشت: دانش آموزان با پذیرش نقش سفیر سلامت علاوه بر مراقبت از سلامتی خود و دیگران مسئولیت پذیری در حوزه سلامت را تمرین می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سلامتی را نعمتی خدادادی دانست که از دست دادن آن زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد.

کریم با اشاره به اینکه حفظ سلامتی تنها وظیفه دولت نیست بلکه مردم نیز با خود مراقبتی باید در این زمینه بکوشند، گفت: در سنین دانش آموزی و دانشجویی خطراتی جدی در بحث سلامتی وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه شیوع استفاده از مواد مخدر و روانگردان ها را از جمله خطرات فعلی دانست و افزود: سفیران سلامت باید جهت مقابله با این خطر به همه هشدار دهند.

کریم با اشاره به توزیع مواد خطرناک در آرایشگاه ها، باشگاه های بدنسازی و عطاری ها گفت: مصرف چنین موادی سبب از دست دادن کلیه، کبد، قلب و مغز و بروز مشکلات روحی و روانی می شود.

وی با اشاره به اینکه مصرف قلیان و سیگار در حال شیوع است افزود: هر پتک قلیان معادل صد پتک سیگار است؛ سیگار نیز عامل ابتلا به انواع سرطانها و بیماری های قلبی می باشد.

دکتر کریم بیماری های قلبی را اصلی ترین عامل مرگ و میر دانست و گفت: نمک، قند و چربی عامل ابتلا به بیماری های قلبی، مغزی، دیابت و فشارخون است که باید ضمن کاهش این مواد از تحرک بدنی نیز برخوردار شویم.

وی سوانح رانندگی، شیوع ابتلا به ایدز، بیماری های افسردگی و اختلال روانی را از دیگر بیماری های خطرناک و مبتلا به خواند و خواستار توجه به دو نعمت سلامتی و حفاظت از محیط زیست توسط سفیران سلامت شد.

سلمان محمدی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: بر اساس سند تحول نظام سلامت، این اداره به دنبال تامین سلامت جسمی و روحی و ایجاد شور و نشاط میان دانش آموزان است.

۳۲ هزار دانش آموز کرمانشاهی سفیر سلامت هستند

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: برای دستیابی به این اهداف اعتقادی به جزیره ای عمل کردن نداریم بلکه معتقدیم در سایه تعامل و هماهنگی می توان کارهای بزرگ انجام داد.

محمدی با اشاره به اینکه عالی ترین سطح تعامل در میان آموزش و پرورش و علوم پرشکی استان وجود دارد گفت: از مجموع ۳۲۰ هزار دانش آموز ده درصد سفیر سلامت هستند.

وی افزود: در طرح سفیران سلامت معلمان آموزش دیده به تعلیم دانش آموزان می پردازند و هریک از دانش آموزان نیز ده نفر دیگر را آموزش می دهند.

محمدی انتقال شور و نشاط و پیام سلامتی را وظیفه سفیران سلامت دانست و گفت: یکی از علل رشد شاخص های سلامتی وجود سفیران سلامت و انتقال مفاهیم سلامتی توسط آنان است.

وی بحث مکمل یاری را از دیگر مقوله های مورد توجه در طرح تحول نظام سلامت دانست و افزود: امسال به هر دانش آموز دختر کرمانشاهی مقطع اول و دوم دبیرستانی ۱۶قرص آهن طی ۱۶ هفته و نیز قرص ویتامین D داده شد.

محمدی از افتتاح چند پایگاه ثابت سلامت دهان و دندان با همکاری علوم پزشکی خبر داد و گفت: همچنین به منظور انجام فیشور سیلنت و فلوراید تراپی پایگاه های ثابت دهان و دندان علوم پزشکی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.

وی نظارت بر پایگاه های تغذیه سالم در مدارس را از دیگر اقدامات در دست انجام دانست و افزود: در این میان دستورالعملی تهیه و به مدارس استان ابلاغ و سعی بر توزیع تغذیه سالم در مدارس شد.

محمدی با اشاره به اینکه امسال هفته سلامت به نام مبارزه با افسردگی نامگذاری شده گفت: ۱۸۰ هزار دانش آموز کرمانشاهی در المپیادهای درون مدرسه شرکت کردند.

وی هدف از برگزاری المپیادهای درون مدرسه ای را تامین سلامت جسمی و روحی و ایجاد نشاط بین دانش آموزان خواند و افزود: المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای شکل کوچک شده المپیک در مدرسه ها است که در مناطق گرمسیری در اسفند ماه و در سردسیری در اردیبهشت ماه اختتامیه آن برگزار شده است.